Lunedì 14 Gennaio 2019, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato chiuso il secondo piano del Polifunzionale di Soccavo, più volte in condizioni di pericolo in questi ultimi anni. Le infiltrazioni, causate dalle piogge di queste ore, hanno provocato l’interdizione dc aperte dei Vigili del Fuoco, di alcuni corridoi e l’interruzione dell’energia elettrica.«Il polifunzionale è anche interessato alle Universiadi, - dichiara la Consigliera Giovanna Lo Giudice della nona Muncipalità – ed al secondo piano, si riuniscono consiglieri con le commissione oltre al Consiglio in alcue circostanze. Non é la prima volta che accade». La struttura, in questi mesi è gelida, - continua Lo Giudice - motivo per il quale alcuni consiglieri si sono autotassati per acquistare una stufa. Sono molteplici le denunce fatte alle istituzioni competenti, ma ad oggi resta solo una misera corrispondenza». All’interno della struttura esistono anche tante attività ludico culturali che si interessano del recupero di minori in un territorio già martoriato dalla criminalità, «mi domando - incalza la Consigliera - come mai il Sindaco e l'Assessore competente non intervengano con tempestività?».Il Polifunzionale è in condizioni di pericolo da circa due anni e mezzo. Tra l’altro «la mancanza di custodi all’ingresso della struttura la rendono più pericolosa oltre che meno sicura per carenze strutturali», conclude Lo Giudice.