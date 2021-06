Cicciano, il liceo Medi trionfa nel concorso Aifo con "Questa Terra"

Il liceo Enrico Medi di Cicciano ha trionfato nella undicesima edizione del concorso scolastico Aifo per le scuole secondarie di secondo grado nella categoria grafico figurativa" Il laboratorio mani Cre_abili coordinato da Michele D'Avanzo e da tutto il gruppo docenti di sostegno dello storico liceo (Nunzia Coppola, Bruno Campetiello, Antonietta Trinchese, Giovanna Imparato, Giuseppe D'Ascoli, Luisa Stefanile e Domenica Perna) si è aggiudicato il titolo con la scultura in polistirolo intitolata Questa Terra. Gli alunni premiati sono Mario Cautillo e Michela Fazio. "Il risultato è il frutto della grande determinazione e del lavoro organizzativo svolto del nuovo dirigente scolastico Anna Iossa, una scuola inclusiva si prende cura di tutta la comunità, nessuno escluso e il laboratorio mani cre_abili incarna questo sogno". "L’elaborato proposto, intenso e ricco di suggestioni, intende sensibilizzare al rispetto per l’ambiente e al diritto alla salute, temi di stringente attualità che ci vedono tutti attori e vittime allo stesso tempo. La scultura dipinta proposta, realizzata con il coinvolgimento di due ragazzi autistici attraverso attività manipolative, suggerisce efficacemente uno squarcio, una ferita che sanguina nel pianeta terra che esige l’abbraccio affettuoso e riparatore degli uomini" si legge nella motivazione della commissione. La cerimonia di proclamazione è prevista in modalità online il 9 giugno.