Cimiteri chiusi ad agosto, la Curia attacca il Comune di Napoli: «Non sono aziende»

Martedì 30 Luglio 2019, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Che il Comune abbia gravi carenze nella gestione e organizzazione del comparto funebre lo sappiamo e denunciamo da tempo, ma che scarichi tutte le responsabilità sulla Curia di Napoli, e più precisamente sulle Arciconfraternite, sorprende anche noi».Lo affermano Gennaro Tammaro e Alessio Salvato, delegati Efi (Eccellenza Funeraria Italiana, sindacato di categoria delle agenzie funebri) per Napoli, che hanno appreso nelle scorse ore di una lettera proveniente dalla Curia e indirizzata al sindaco di Napoli Luigi de Magistris, all’assessore Enrico Panini e ai vertici di Palazzo San Giacomo. La missiva, firmata don Giuseppe Tufo (direttore dell’Ufficio Arciconfraternite partenopeo), mette nel mirino il Dirigente dei Servizi Cimiteriali e invita l’amministrazione cittadina a evitare «interferenze illegittime» nell’operato delle Arciconfraternite, e ricorda anche che le attività di «religione e di culto» continueranno nel mese di agosto: «Il Cimitero – si legge – non è un’azienda».Ma per ricostruire tutta la vicenda bisogna fare un passo indietro. «A metà mese di luglio – spiegano gli impresari funebri – dal Comune è arrivata una direttiva che ci ha sorpreso. Non che questa amministrazione non abbia mai fatto intendere che crede che si possa scegliere in quale periodo dell’anno morire, tra uffici part-time e altre prodezze che ben ricordiamo. Ma in queste ferie di agosto, oltre alle classiche operazioni cimiteriali comunque rinviabili (come le esumazioni) e quindi sospese fino a settembre, si aggiunge l’impossibilità di interrare le ceneri dei propri cari. Nel giustificare l’impossibilità di espletare tale servizio, il Comune avrebbe quindi spiegato che la colpa è delle Arciconfraternite che ad agosto chiudono. Se avete intenzione di farvi cremare, sembra dire, evitate quindi di morire in quel mese».«Sarebbe proprio questo il motivo – raccontano i delegati Efi – ad aver innescato la risposta piccata delle Arciconfraternite che hanno smentito seccamente di interrompere qualsivoglia tipo di attività solo perché il Comune ha detto così».«Dal nostro canto – chiudono Tammaro e Salvato – siamo davanti a un impietoso scaricabarile che serve solo a mascherare le insufficienze del Comune di Napoli. Comune che, ricordiamo, a noi risulta essere ancora fuori norma per la formazione dei dipendenti comunali cimiteriali e che inneggia invece alla legalitàquando si tratta di affissioni funebri su spazi che lo stesso Comune ancora non concede».