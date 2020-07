Il cimitero delle Fontanelle resta off limits, turisti delusi a Napoli

Molti turisti arrivano all'ingresso e trovano il cancello chiuso. Nemmeno un avviso affisso fuori. Una scena che ha fatto gridare allo scandalo perché riguarda uno dei siti più famosi del Rione Sanità e della città di Napoli: il cimitero delle Fontanelle. Un sito che, nonostante sia indicato sulle guide e sugli itinerari web come aperto, di fatto è inaccessibile. A denunciare l'accaduto sono alcuni giovani del quartiere che hanno segnalato il disservizio attraverso un tam tam sui social, rimarcando la chiusura delle cavità di tufo dove ogni giorno arrivano i turisti per ammirare i teschi delle cosiddette anime pezzentelle. In realtà, l'ossario è chiuso dallo scorso maggio per verifiche geologiche da parte dei tecnici dell'ufficio sottosuolo del Comune. Chiuso per anni, in passato, e riaperto nel 2006 dopo un'occupazione pacifica di cittadini e attivisti, il cimitero è meta di appassionati d'arte e cultura oltre che di fedeli.

Sul sito www.cimiterofontanelle.com si legge che i tour guidati sono gestiti dall'associazione Insolitaguida, le visite sono previste «tutto l'anno (ad esclusione di agosto), ogni sabato e domenica mattina (ore 10 o 10.30 a seconda del periodo)». Eppure, passata almeno in parte l'emergenza Covid, c'è chi continua ad arrivare fino al ventre del Rione Sanità per visitare il luogo di culto famoso in tutto il mondo senza sapere che, di fatto, è off-limits per le verifiche in corso. Com'è accaduto ieri. A denunciarlo sono i rappresentanti de I giovani delle Fontanelle, che sulla loro pagina Facebook hanno pubblicato una foto che ritrae un gruppo di visitatori fuori al cimitero. «Abbiamo incontrato alcuni turisti che, dopo aver percorso chilometri a piedi sotto il sole, hanno trovato il portone chiuso, nonostante sui siti fosse indicato che l'ossario era aperto - spiega Emanuele De Luca, uno dei portavoce -. Non sappiamo perché sia chiuso. Prima del Covid si parlava di verifiche strutturali, ma all'esterno non c'è nemmeno un avviso e molti cadono nell'errore. Come residenti, non vogliamo scontrarci né con il Comune né con la Municipalità, ma chiediamo loro di darci risposte certe sul futuro di questo sito, che è fonte di vitalità per il territorio, perché con l'arrivo dei turisti, come accadeva in passato, si ridà linfa all'economia del quartiere. Il cimitero cioè potrebbe essere il volano di sviluppo sociale ed economico delle Fontanelle che, a differenza della Sanità, dove c'è stata una metamorfosi in positivo negli ultimi anni grazie a padre Antonio Loffredo, sembrano essere state dimenticate dalle istituzioni». La storia del sito risale al XVI secolo ed è legata soprattutto all'uso di interrare i corpi dei defunti nelle chiese. Quando però non c'era più spazio, veniva dato compito ai «salmatari» di disseppellire di notte i defunti lì da più tempo e portarli in cave come quella delle Fontanelle. Ma la data in cui la cava divenne cimitero è il 1654, anno in cui la peste si abbatté su Napoli. A questa epidemia ne seguirono altre, che con il passare dei secoli hanno arricchito di resti umani l'ossario, che è tra i luoghi più visitati in città.



«Quarant'anni di mala politica e criminalità organizzata, ecco cosa ha rovinato le Fontanelle e la valorizzazione del cimitero». Così, presidente della III Municipalità, risponde ai cittadini che hanno denunciato la chiusura del sito. «L'abbandono delle Fontanelle deriva da decenni di cattiva gestione. Questa Municipalità invece ha chiesto a gran voce le verifiche strutturali del cimitero, che non si effettuavano da almeno 15 anni, ecco perché è chiuso. Inoltre, per le Fontanelle abbiamo ottenuto la videosorveglianza e battagliato contro i clan che taglieggiavano i commercianti. Si sta costruendo un nuovo asilo che aprirà a novembre e sono stati stanziati 7 milioni per la metropolitana (la progettazione è in corso e i lavori inizieranno tra 16 mesi), 2 milioni di euro per la riqualificazione delle strade, 1 milione di euro per la messa in sicurezza del cimitero». «Non vediamo l'ora di riaprire - ribadisce l'assessore alla cultura del Comune,- perché il cimitero delle Fontanelle è per la città un luogo di forte interesse turistico e culturale, scelto come set negli ultimi anni da tante produzioni cinematografiche e televisive».