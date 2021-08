Napoli, il cimitero di Poggioreale è un parcheggio nel degrado. Il padre di Ornella Pinto: «Odissea per arrivare alla tomba di mia figlia»

Quelle che ormai si apprestano ad essere le ultime settimane della rivoluzione arancione del sindaco de Magistris si stanno caratterizzando per quello che ha a tutti gli effetti le sembianze del "crollo del castello di carte". La città è ormai allo sbando totale, mancano servizi, gli assessori sono dimissionari o, in qualche caso, già impegnati in manovre elettorali in vista delle prossime elezioni e il primo cittadino, ormai proiettato verso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati