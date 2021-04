Cimitero Nuovissimo di Poggioreale: «Guasti tutti e quattro gli ascensori»

«Dopo essere stato contattato dai cittadini che mi hanno messo al corrente del disagio che subiscono da anni, ho inviato una nota all'ammirazione comunale per chiedere i motivi che determinano il mancato funzionamento delle ascensori 1-3-4 installate presso il Cimitero Nuovissimo di Poggioreale, Struttura Grande Ipogeo. L'unico ascensore che funzionava, ovvero il numero 2, è guasto da qualche mese, quindi ad oggi nessuno è in funzione». Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

«Gli anziani ed i disabili non possono recarsi dai loro defunti perché impossibilitati dal mancato uso degli ascensori, e questo è inaccettabile. Pertanto ho chiesto al Comune - aggiunge Borrelli - i motivi che hanno tenuto gli ascensori non funzionanti per tanto tempo ed i tempi per riattivarle».