Cimitero di Poggioreale a Napoli, respinta la richiesta di dissequestro: «Necessarie nuove regole»

È stata respinta la richiesta di dissequestro parziale dell'area del cimitero monumentale di Poggioreale interessata dal crollo avvenuto lo scorso 5 gennaio. Ne ha dato notizia l'assessore del Comune di Napoli con delega ai cimiteri Vincenzo Santagada, che è intervenuto oggi alla riunione della commissione salute e verde del consiglio comunale di Napoli, presieduta da Fiorella Saggese.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Campo rom a Napoli, controlli e sequestri dopo l'incendio di... LA SCOPERTA Napoli, scoperta discarica abusiva vicino al cimitero di Poggioreale L'INCHIESTA Napoli, niente restauro al cimitero di Poggioreale: «Danni...

La richiesta era stata presentata dal Comune di Napoli alla Procura partenopea. Al momento, ha spiegato l'assessore Santagada, l'intera area è accessibile solo alla società metropolitana di Napoli, per il monitoraggio dei movimenti del suolo e per le operazioni di messa in sicurezza dei manufatti. L'interlocuzione con il comitato civico dei familiari dei defunti è continua, ha assicurato l'assessore, e c'è la disponibilità della presidente Maria Caniglia a offrire la sede della municipalità 4 per le riunioni. Sul versante della riqualificazione, ha continuato Santagada, «è necessario adeguare la progettazione alle nuove abitudini dei napoletani in tema di culto dei defunti.

L'obiettivo è rendere più fruibile il monumentale, sia attraverso la digitalizzazione, sia valorizzandolo come luogo di cultura e di conservazione della memoria cittadina». Infine, ha concluso, «bisogna realizzare un nuovo regolamento cimiteriale che permetta di intervenire in maniera organica sulla materia».