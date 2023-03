Palazzo Chigi e Palazzo San Giacomo in campo per il Metropolitan. Il rischio chiusura dello storico multisala di Chiaia - ai cui gestori «Intesa Sanpaolo ha chiesto di liberare i locali» - mobilita sia il sindaco Manfredi sia il ministro Sangiuliano. In vista dell'incontro di martedì prossimo a Roma in cui verrà discussa la possibilità di applicare un vincolo di destinazione d'uso alla struttura (una delle soluzioni più concrete per evitare la nascita di un garage o un supermercato in una location d'arte), in tanti si muovono per provare a salvare questo importante pezzo di cultura nel cuore della Napoli borghese.

APPROFONDIMENTI Cinema Metropolitan a rischio, il ministro convoca tutti a Roma La mossa del Comune di Napoli: «Siti storici da vincolare» E la Cgil scende in campo: «Basta tagli al comparto cultura»

C'è già una manifestazione prevista per il 12 marzo all'esterno di Palazzo Cellamare, organizzata da Verdi e Radiazza. Sono già oltre 600, invece, le firme raccolte per la petizione lanciata dal Comitato Valori Collinari su change.org. Ha scelto un tweet, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, per venire in soccorso al Metropolitan. Poche parole, che sottolineano però un'intenzione precisa: «Dobbiamo fare ogni tentativo per salvare questo simbolo della città - ha scritto - nel momento in cui ci sono timidi segnali di ripresa relativi all'affluenza nei botteghini». Insomma, chiudere il cinema in cui Sorrentino ha presentato “È stata la mano di Dio” proprio nel momento in cui il settore esce dagli anni difficili della pandemia, sarebbe una doppia sconfitta. Sulla stessa linea le parole di Manfredi: «Per scongiurare il rischio di chiusura stiamo ragionando col ministro e seguendo già da tempo questa vicenda molto complessa - ha spiegato ieri - Ritengo sia importantissimo che il Metropolitan continui a svolgere la sua funzione. Ovviamente è necessario trovare una sintesi anche con la proprietà e sono fiducioso che questo avvenga. Esiste un problema generale che è il sostegno delle sale da cinema che credo debbano un po' evolversi. È un accompagnamento che dobbiamo fare ma dovremmo avere più possibilità di vincolo su alcuni luoghi della città, altrimenti la semplice e libera concorrenza evita di conservare attività che sono fondamentali per l'identità e la cultura della città. Queste sarebbero travolte da attività più redditizie che però non possono invadere completamente Napoli». Il sindaco invoca dunque l'applicazione di un vincolo di destinazione d'uso, che protegga - in questo caso - la cultura dal profitto. In città non mancano esempi analoghi, anche recenti: su tutti il Trianon.

Mancano sette giorni alla mobilitazione cittadina per il Metropolitan. Domenica 12 marzo alle 10.30 è prevista la una mobilitazione cittadina promossa dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore de “La Radiazza” Gianni Simioli: «Le istituzioni si stanno attivando per salvare la struttura - dicono Borrelli e Simioli - ma è importante che la città non resti indifferente. Anche noi abbiamo attivato i nostri canali per analizzare la situazione dal punto di vista giuridico. Invitiamo tutti i cittadini a prendere parte alla mobilitazione per portare avanti insieme questa battaglia». «Se si vuole davvero salvare il cinema Metropolitan - osserva Gennaro Capodanno del Comitato Valori Collinari - c'è solo una strada da seguire: vincolarne la destinazione d'uso in base alla norme dettate al riguardo dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004. Una procedura che a Napoli fu già adottata alla fine dell'anno 2014 per salvare un altro teatro cittadino, il teatro Trianon. Anche in quella circostanza si temeva che l'antico teatro partenopeo potesse essere trasformato in supermercato o sala bingo. Dopo l'appello lanciato alle istituzioni, attraverso i social, da comitati e cittadini, fu avviata la procedura per il vincolo di destinazione d'uso che bloccò ogni possibilità di trasformazione».