Quale futuro per il Metropolitan? Il Mic, come promesso dal ministro Gennaro Sangiuliano, nelle scorse ore - come anticipato da Il Mattino - ha messo nero su bianco le istruzioni che vincolano il cinema di Palazzo Cellamare a una destinazione d'uso culturale.

Niente centro commerciale, niente supermercato e niente sala bingo: «Il cinema teatro Metropolitan è parte di un patrimonio fondamentale per l'offerta culturale del territorio - si legge nel documento del ministero per la Cultura, Segretariato regionale della Campania-Commissione regionale per il patrimonio culturale - riveste un valore fortemente testimoniale per la storia culturale e sociale della città ed appare evidente che, proprio in ragione delle specificità architettoniche che lo caratterizzano e della funzione assolta nel corso degli anni, non può essere adibito a utilizzi che rendano impossibile la percezione degli scopi per i quali è stato realizzato. Pertanto utilizzi finalizzati ad attività che esulino da quelle di carattere socio culturale sono da ritenersi non compatibili con la dignità del bene e lesive della sua immagine storica». Il provvedimento andrà ora vagliato da Intesa Sanpaolo (che nei mesi scorsi aveva messo in vendita l'immobile) e dagli imprenditori interessati all'acquisto. Nell'attesa, tornano a parlare gli attuali gestori del multisala nel cuore di Chiaia. Giuseppe Caccavale è il socio di maggioranza della Sistema Spettacoli Srl (che comprende anche la famiglia di Luigi Grispello, attuale presidente di Agis Campania): «Il vincolo è una gran bella cosa per tutta la città», esordisce.

Lei ha letto il documento? Che ne pensa?

«Stando agli allegati delle planimetrie riportate nel decreto, il provvedimento sembra molto stringente. Gli stessi architetti della Sovrintendenza erano estasiati dalla grandezza e dalla storicità dei locali di Palazzo Cellamare, quando passavano per i corridoi nel corso dei sopralluoghi degli ultimi mesi. Le idee degli imprenditori interessati comprendono, in certi casi, la trasformazione di alcune sale per altri scopi».

Insomma, voi siete pronti a riproporre la vostra candidatura per restare nel Metropolitan?

«Non abbiamo mai lasciato la gestione del cinema, e siamo sicuramente pronti a tornare in campo. Bisognerà capire cosa ne pensa l'attuale proprietà. Questo decreto, a una prima lettura, stabilisce che il cinema deve restare così com'è, e che gli ambienti non potrebbero essere trasformati in altro da quello che sono».

Che idee avreste, dunque, per il futuro del multisala?

«Siamo disponibili a mantenerlo attivo, in una prima fase, anche senza guadagnarci. Il cinema è in risalita in tutto il Paese. Parliamo di un più 20% di incassi rispetto all'estate scorsa. Sarebbe dunque un peccato se il Metropolitan smantellasse gli schermi proprio adesso».

Brancaccio Spa, Gruppo Scudieri. Le aziende che si sono interessate al cinema, negli ultimi mesi e nel corso dell'asta pubblica indetta da Intesa Sanpaolo (proprietaria dell'immobile negli ultimi anni), sono tra le più importanti della città. Sareste pronti anche voi a fare lavori e investimenti per rinnovare la struttura?

«Certamente. Avevamo anche parlato a più riprese di una soluzione del genere con Intesa Sanpaolo in passato. Ci saremmo occupati di assicurare investimenti tecnologici per i proiettori. E poi avremmo rifatto i bagni e sistemato gli arredi. Siamo pronti a investire diverse centinaia di migliaia di euro nelle ristrutturazioni».

In passato vi diceste interessati anche all'acquisto della struttura.

«Sì, ma ovviamente, allo stato attuale delle cose, potremmo intervenire in questo senso solo rispettando le procedure e gli imprenditori che hanno già offerto durante l'asta pubblica. Noi, infatti, non abbiamo offerto in quel contesto. Se qualcuno rinunciasse, saremmo disponibili a riparlarne. Offrimmo di rilevare i locali per 1,8 milioni. Se occorresse, potremmo anche pensare di ritoccare l'offerta al rialzo. Anche se preferiremmo continuare con la locazione. Chiaro che sarà importante, in ogni caso, capire quali siano le effettive restrizioni poste dal vincolo. Sono dubbioso sulla tenuta economica di operazioni di trasformazione all'interno dei locali di Palazzo Cellamare. Parliamo di 7 sale per 1700 posti, circa 3500 metri quadrati. Senza considerare le spese: un cambio di destinazione d'uso di alcune sale (come parcheggio o discoteca) costerebbe svariati milioni».