Cippo di Sant'Antonio a Napoli, interviene la polizia: sassi contro gli agenti, 16enne denunciato

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Volturno hanno visto diverse pedane in legno accatastate pronte per essere incendiate per il cippo di Sant'Antonio e, con il supporto di personale dell’Asia, le hanno rimosse.

Inoltre, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Gian Battista Manso per una segnalazione di assembramenti e, giunti sul posto, hanno constatato la presenza di numerose persone che, alla loro vista, si sono dileguate nei vicoli adiacenti abbandonando una grossa catasta di pedane in legno ed arbusti che è stata rimossa dal personale Asia. Infine, gli agenti hanno notato in piazza Mercato un gruppo di giovani intenti a svuotare una bottiglia di benzina in un bidone in fiamme e che, alla loro vista, si sono dati alla fuga, mentre gli operatori hanno spento l’incendio.

Altro intervento degli agenti del Commissariato San Giovanni in via Nuova Villa, d dove vi era un centinaio di persone circa che stavano alimentando le fiamme di diversi pezzi di legno con delle taniche di benzina. I poliziotti, dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme, sono stati oggetto di un fitto lancio di sassi da parte dei presenti, che ha anche danneggiato la vettura di servizio; mentre molti si sono allontanati, gli agenti, dopo una colluttazione, sono riusciti a bloccare un 16enne che è stato denunciato per incendio doloso, getto pericoloso di cose, danneggiamento aggravato, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

