Circolo Posillipo, spunta Parisio. E Caiazzo pensa al ritiro

In tre per una poltrona, o forse due, o forse uno, o forse chissà. Definire la situazione delle elezioni del circolo Posillipo burrascosa è un eufemismo: quattro elezioni in due anni. Nell'ultima, sfiduciato Filippo Parisio dai suoi due vicepresidenti Di Martire e Rivieccio, si sono presentati Aldo Campagnola e Bruno Caiazzo ma a vincere sono state le schede bianche (47) non permettendo il raggiungimento del quorum con i due candidati divisi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati