Circolo Posillipo, è lite sulla colletta: pressing per l'azzeramento delle attività sportive

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 6 Aprile 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acque agitate tra i soci del Posillipo per la querelle sull'acquisto della sede del circolo messa in vendita dal Comune di Napoli. Per procedere all'operazione, avendo il circolo già espresso il diritto di prelazione, è necessario l'impegno diretto dei soci o in termini di fideiussione nei confronti della banca che dovrebbe concedere (in parte) il mutuo oppure nel sottoscrivere una colletta del valore del 30% dell'importo pattuito con l'amministrazione cittadina (6 milioni e 500mila euro, quindi circa 2 milioni) oltre ad un rateo annuale per la restante cifra da versare a Palazzo San Giacomo per almeno dieci anni. In entrambi i casi bisognerà inevitabilmente passare per la riduzione dei costi delle attività sportive.