Circolo Posillipo, Caiazzo rinuncia: solo Parisio e Semeraro per la presidenza

A due settimane dalle elezioni per la presidenza del Circolo nautico Posillipo l'ex numero uno del club rossoverde Bruno Caiazzo ha rinunciato a candidarsi. Restano in lizza il presidente uscente Vincenzo Semeraro e Filippo Parisio, che presenterà il suo programma e la sua squadra martedì 21 settembre. Le elezioni sono in programma domenica 26 settembre. Nei prossimi giorni, intanto, il Posillipo annuncerà il primo rinforzo straniero e l'ingaggio di un tecnico straniero per il rilancio del settore giovanile.