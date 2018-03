Circolo Tennis, task force per l'acquisto. Villari: «Pronti a comprare il nostro club»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 13 Marzo 2018, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La disponibilità c'è, i soci presenti all'affollata assemblea convocata ieri pomeriggio dal presidente Riccardo Villari per avviare un primo confronto sul possibile acquisto del Circolo del Tennis, si sono in gran parte dichiarati favorevoli alla trattativa. Tutti d'accordo, o quasi, sull'opportunità di diventare proprietari della struttura di viale Dohrn a patto che il Comune di Napoli che l'ha messa in vendita, abbassi, e non di poco, le pretese. Ventitrè milioni di euro appare ai soci una cifra esagerata, completamente fuori mercato e ben lontana dalla somma che eventualmente il sodalizio sarebbe disponibile a spendere. Anche se c'è già chi dice che «tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare» e al momento opportuno, se mai dovesse arrivare il giorno di mettere mano al portafoglio, sarebbero in tanti a tirarsi indietro. Fino a che se ne parla nessun problema ma mettere la propria firma per accendere un mutuo eventuale è un'altra cosa. Intanto, Villari (che ha anche inviato una lettera al presidente Mattarella per invitarlo al Circolo) ha annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc per gestire la trattativa che si aprirà ufficialmente quando sulla scrivania del presidente arriverà la lettera da Palazzo San Giacomo con la quale il Club viene informato della volontà di vendere: «Per quanto mi riguarda farei di tutto per acquistare quella struttura, è un pezzo di memoria della nostra città che non va perso - dice l'ex senatore alla guida del sodalizio - è chiaro che poi l'assemblea è sovrana e sarà lei a decidere. In ogni caso con il Comune non c'è mai stata alcuna contrapposizione, ognuno persegue il proprio interesse, è chiaro, ma nel rispetto di un dialogo che non è mai mancato. Dubito - aggiunge - che ci sia un intento speculativo, anzi ritengo che Palazzo San Giacomo abbia tutto l'interesse a vendere a noi, fosse solo per il vincolo che c'è e inevitabilmente rende il Circolo meno appetibile».