La stazione di Grotta del Sole cambia look: installato anche impianto di sorveglianza

Domenica 31 Marzo 2019, 12:48

POZZUOLI - Nuovo look per la stazione di Grotta del Sole della Circumflegrea. Sul tema della luce, lo street artista Corn79 ha realizzato l’opera “Soletudine”, sul complesso intero della stazione, rappresentando una personale visione del disco solare nelle sue varie posizioni nel cielo. Lo stesso titolo vuole essere un omaggio creativo a chi è solito inondarsi di sole, anche lontano dal centro. I lavori hanno riguardato, intonaci e pitture al fabbricato viaggiatori, rivestimento dei muri lungo le banchine con mattonelle di gres con iscrizione delle parole di una canzone di ‪Pino Daniele‬ (Iesce sole), la costruzione di una pensilina per il riparo dalla pioggia al 2 binario.Nuovo impianto di video sorveglianza. «Come programmato nel progetto speciale di recupero architettonico e funzionale Operazione Trasparenza - ha spiegato Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav -, dopo le stazioni di Agnano e di Dazio, è stato ultimato anche l’intervento di street art alla stazione di Grotta del Sole, in collaborazione con Inward Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana».