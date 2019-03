Circumvesuviana, oggi si viaggia: tregua dopo due giorni d'inferno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 22 Marzo 2019, 07:30

Le stazioni riaprono, i treni tornano a passare, forse qualche corsa sarà comunque soppressa ma per la consueta mancanza di materiale rotabile, non a causa dell'agitazione del personale. La protesta in Circumvesuviana, infatti, è rientrata: oggi l'orario sarà regolare e i pendolari della linea SarnoOttavianoNapoli, della tratta PoggiomarinoBoscoreale e di quella tra Pomigliano ed Acerra potranno tornare a viaggiare. Ripristinata anche la navetta che da San Giorgio a Cremano porta al Centro Direzionale che, peraltro, in questi giorni di passione non era stata nemmeno sostituita dagli autobus. In Eav, dunque, è arrivata la tregua, per quanto fragile. Non è ancora, infatti, vera pace. I sindacati e l'azienda si siederanno al tavolo delle trattative intorno alle 14, per riprendere la vertenza che aveva provocato l'inasprimento delle posizioni dei lavoratori dell'area circolazione (capistazione, deviatori e addetti ai passaggi a livello).