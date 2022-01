Ciro Amodio lancia “Lo Scontrino Fortunato”: in palio 16mila euro in buoni spesa e prodotti

Fare la spesa da Ciro Amodio non è mai stato così conveniente. Lo storico brand con oltre 60 insegne in Campania inaugura il 2022 con l’iniziativa “Lo Scontrino Fortunato” per premiare ancora una volta la propria community. A partire dal 18 gennaio e fino al 17 febbraio 2022 coloro che faranno la spesa nei punti vendita Ciro Amodio avranno l’opportunità di vincere buoni spesa del valore da 5 a 25 euro e oltre 20.000 prodotti a marchio Ciro Amodio.

APPROFONDIMENTI L'ECONOMIA Franzese di Palma Campania, 3 milioni di finanziamenti con Azimut... L'ECONOMIA Spesa più cara di mille euro per la speculazione. Dalla pasta... L'ECONOMIA «Raddoppiano i rincari nel carrello della spesa»....

Partecipare al concorso è semplice: basta scaricare l’App Ciro Amodio sul proprio smartphone, scansionare o digitare il codice di gioco presente sullo scontrino e scoprire subito se si è stati baciati dalla fortuna. L’immediatezza della risposta è garantita dalla modalità di gioco Instant Win che consente al vincitore di conoscere l’esito sul momento, senza attendere i tempi dell’estrazione. In caso di vittoria basta fornire il codice vincente in cassa – nella sezione dell’App Coupon – per poter ritirare il premio.

«Abbiamo a cuore la soddisfazione dei nostri clienti e con la prima edizione di “Scontrino Fortunato” vogliamo ringraziare tutti coloro che ogni giorno scelgono Ciro Amodio», afferma Fausto Amodio amministratore delegato del gruppo Ciro Amodio. «In questo periodo storico così complesso come quello che stiamo vivendo ci sembra doveroso fare la differenza e sostenere la nostra clientela. Ci fa piacere pensare che la spesa quotidiana possa essere anche un momento giocoso e felice. Abbiamo stanziato un montepremi del valore di 16mila euro, tra buoni acquisto e prodotti, è il nostro modo per inaugurare l’anno nuovo con ottimismo e fiducia».

L’app, lanciata il 20 novembre 2021, è facile ed intuitiva ed è un modo per entrare nel mondo Ciro Amodio: consente di sfogliare il magazine e scoprire i numerosi prodotti in offerta ogni settimana; permette di gestire con pochi e semplici click la fidelity card, conoscere i vantaggi della Carta Oro e sapere sempre dove si trova il punto vendita più vicino grazie ad una comoda mappa interattiva