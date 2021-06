Città della Scienza, lite infinita: «Ricostruzione lontana»

Tre giorni di iniziative per arrivare alla giornata mondiale dell'ambiente che si celebra sabato. Una ripartenza post-Covid da ricordare con un collegamento con la base Concordia in Antartide. Ma il presidente di Città della Scienza Riccardo Villari non è soddisfatto, a 8 anni dal rogo che ha distrutto lo science center, non si sa ancora dove fare la ricostruzione. Anzi, una location c'è, ma Villari è molto deluso: «Il sito scelto - racconta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati