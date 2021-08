Napoli, a quindici giorni dall'incendio strada ancora chiusa a Piscinola: «Siamo prigionieri»

Sono almeno sessanta le famiglie rimaste prigioniere in casa dopo l'incendio che ha ridotto in cenere, lo scorso 1 agosto, i terreni ai margini di via Cupa Spinelli nel quartiere di Piscinola. Una strada di fondamentale importanza per il quartiere e che mette in collegamento l'area nord di Napoli con la zona ospedaliera. Un percorso off-limits il cui unico accesso, un ponte di poco più di due metri d'altezza, risulta impercorribile per mezzi di soccorso ed ambulanze. Per questo motivo le oltre duecento persone residenti in zona, tra cui anche malati bisognosi di assistenza, chiedono con forza interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle scarpate andate in fiamme.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA INCENDI Fiamme a Massa Lubrense: sfiorate le case, oliveti distrutti L'INTERVENTO Di Donna, il monito del vescovo di Acerra sull'allarme incendi:... LOTTA AI ROGHI Vesuvio, il piano per evitare di ripetere l'incubo roghi del 2017

«La nostra difficoltà – afferma il vicepresidente dell'VIII Municipalità Salvatore Passaro – è rappresentata proprio da uno di questi due terreni. Un campo di proprietà privata che necessita di azioni urgenti per eliminare ogni tipo di pericolo per la cittadinanza. Non possiamo rischiare che una nuova frana renda necessarie ulteriori chiusure. Ecco perchè abbiamo fatto ripristinare pali e cavi elettrici andati distrutti durante il rogo. Ma non basta. Abbiamo bisogno di un lavoro completo che possa liberare il terreno da radici incenerite che rendono tutto instabile». Un lavoro non facile e che stenta a partire per l'assenza dei proprietari del terreno. «Non riusciamo a raggiungerli neanche al telefono – dichiara il consigliere Pasquale Di Guida – e ormai non sappiamo più come fare. Intanto la situazione peggiora e solo grazie al mezzadro dell'altro campo provvediamo alla pulizia della strada che però non può ancora essere riaperta. Per farlo c'è bisogno di un certificato di eliminato pericolo che al momento non possiamo avere. A questo punto bisognerebbe intervenire d'urgenza perchè questa strada è di vitale importanza per centinaia di persone che ancora adesso, dopo due settimane dall'incendio, sono prigioniere delle proprie abitazioni».