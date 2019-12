Cleanup a San Giovanni a Teduccio: in spiaggia con i volontari anche il ministro Costa

Domani, lunedì 2 dicembre, alle 9, avrà luogo a San Giovanni a Teduccio un'azione di pulizia e di riqualificazione della spiaggia libera di vicoletto Municipio (nei pressi della biblioteca Labriola). L'appuntamento rientra negli eventi collaterali alla Cop21 che avrà luogo da domani al 5 dicembre a Napoli. Promossi da Connect4Climate gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con Let's do It! Italy ed il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

All'azione prenderanno parte gli studenti delle scuole del territorio. Oltre al cleanup ci sarà l'installazione di panchine e il ripristino della doccia che si trova in spiaggia. Spazio anche al musicista Maurizio Capone che terrà un laboratorio sul riutilizzo del materiale raccolto attraverso una performance musicale. All'azione interverrà anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

Avrà luogo anche un'operazione dimostrativa di rimozione del marine litter su uno straordinario ecosistema Marino, il Banco di San Giovanni, condotta dalla Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli (SZN) e la Fondazione Dohrn in collaborazione con il WWF.

Green Tech Solution presenterà una tecnologia innovativa per la pulizia delle acque con l'identificazione ed il recupero automatico della plastica galleggiante attraverso l'utilizzo di robot aerei e marini.



