Coldplay a Napoli, due giorni di grandi pulizie dal rione Sanità alle terme di Agnano

Il 20 e 21 giugno Love Button, la no profit che affianca i Coldplay per le attività di supporto ad associazioni dei territori, ha chiesto a Inn - International Napoli Network di facilitare la realizzazione di azioni sul territorio. Let's do It! Italy e Cleanap sono state chiamate ad organizzare delle attività di volontariato con due azioni di pulizia e valorizzazione del territorio. Le attività avranno luogo in due ambiti cittadini. La prima avrà come focus la rigenerazione urbana e il coinvolgimento della comunità locale e si terrà presso il Comitato Parco San Gennaro, nel rione Sanità. All'iniziativa saranno presenti alcuni membri della Scalzabanda che offriranno un intermezzo musicale. La seconda sarà realizzata presso le Terme d’Agnano, per fondere recupero archeologico e valorizzazione del patrimonio, in collaborazione con il Gruppo archeologico napoletano.

«Siamo felici che il nostro impegno per valorizzare il territorio e sensibilizzare le comunità sul rispetto del patrimonio archeologico sia stato sposato da Love Button. Queste attività aiuteranno a sensibilizzare sempre più persone sui temi che promuoviamo da oltre dieci anni a Napoli e in Italia perché con l’impegno di ciascuno si può fare la differenza», dichiarano i volontari di Let's do It! Italy e Cleanap.