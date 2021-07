Nel gioco dell'oca della vicenda Collana un passo avanti per tornare indietro. L'udienza al Tar per esaminare la decadenza della gestione dell'impianto richiesta da parte del commissario ad acta nei confronti della società Giano in base ad una serie di "gravi inadempienze" si è rivelata un nulla di fatto. Ciò in quanto il 26 giugno scorso il commissario Manduca ha notificato la sospensione della decadenza del contratto, riproponendo l’avvio di un nuovo procedimento di decadenza in cui è inserito un ulteriore motivo, cioè quello della nullità del contratto del 11.01.2019, contenente il famoso atto aggiuntivo nel quale si riconoscevano a Giano una serie di vantaggi in virtù dei disservizi causati dalla modifica dello stato dei luoghi per i lavori dell'Universiade.

Questa nuova richiesta di decadenza, di fatto, annulla tutti i procedimenti in essere e si riparte daccapo. Giano dovrà presentare entro venti giorni delle deduzioni. Il commissario deciderà per la decadenza e Giano proporrà ricorso al Tar. Morale passerà tutta l'estate; Giano continuerà la propria attività ridottissima (pista ed un paio di palestre). Il resto dell'impianto rimarrà bloccato in una vertenza che ormai tiene il Collana a scartamento ridotto da troppo tempo con l'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport pronta a rilevarne la gestione che sarebbe già dovuta avvenire il 5 giugno scorso prima dello stop giuridico-amministrativo.

Dalla Regione è stata sempre manifestata fiducia nell'operato del commissario ad acta, nella magistratura e nel lavoro che ha portato alla decadenza della gestione rafforzata da questo ulteriore atto che è alla base della nullità del contratto.