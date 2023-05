Comicon 2023 a Napoli, torna Red Bull Indie Forge con la madrina Kurolily: «Ai giovani streamer, credeteci»

Al Comicon, il festival della cultura pop più atteso del sud Italia, non solo fumetti, film e serie tv. La XXIII edizione del Comicon si contraddistingue anche per quello che riguarda il mondo del videogioco, un fenomeno che sta conquistando un grande successo in tutto il mondo, dove alcune partite vengono trasmesse anche in televisione. Tantissimi i giovani che in questi giorni stanno affollando i padiglioni 5 e 6 della Mostra d’Oltremare, per cimentarsi nei numerosi tornei messi in campo dagli stand, ma anche per incontrare i propri beniamini che seguono sul web.

Tra questi la famosa streamer Sara “Kurolily” Stefanizzi, Red Bull Player e madrina dell’iniziativa per il terzo anno consecutivo.

«Sono aperte le candidature per il Red Bull Indie Forge 2023, un progetto Red Bull dedicato agli sviluppatori indipendenti italiani» - spiega la giovane creator.

L’appuntamento annuale con l’attesissima iniziativa che “mette le ali” ai videogiochi italiani sta per tornare con in palio diversi premi offerti da Red Bull e dagli importanti partner dell’iniziativa

Nato per mettere le ali agli studi di sviluppo italiani di videogiochi e supportarli nel loro percorso di crescita, Red Bull Indie Forge torna con una nuova edizione. Sulla scia del successo registrato nel 2022, che ha visto la candidatura di oltre 40 videogiochi da tutta Italia e la vittoria di Venice 2089 di Safe Place Studio e di Caracoles di Yonder, l’iniziativa apre nuovamente le iscrizioni.

Tante le novità che Red Bull Indie Forge propone quest’anno, prima su tutte l’ingresso di nuovi partner del calibro di Acer e Digital Bros Game Academy ma anche le conferme, come la media partnership con Multiplayer.it e quella con BigRock, che rinnova il suo impegno sul progetto. Sarà una rinnovata giuria internazionale a valutare i titoli candidati, composta da nomi di professionisti del settore di assoluto rilievo: Rocco Scandizzo (Head of Game Engine Business Development EMEA di Epic Games), Tiziana Ena (Product Business Units Head di Acer Italy & Greece), Giovanna Villani (Senior Manager Business Acquisitions per Digital Bros), Marco Minoli (Marketing Director di Slitherine), Stefano Petrullo (CEO & Founder di Renaissance PR), Lisa Gobbi (General Artist per Avalanche Studios Group), Alessandro Fileni (Communications Manager che ha lavorato per realtà quali CD Projekt Red o Private Division), Marco Savini (Founder di BigRock) e Vincenzo Lettera (responsabile editoriale di Multiplayer.it).

«Alla chiusura delle candidature, prevista per domenica 3 settembre 2023, la giuria individuerà i 5 titoli che arriveranno in finale.» - continua la streamer.

Ed ecco la seconda novità di questa edizione di Red Bull Indie Forge. Tutti i finalisti, infatti, potranno beneficiare di tre occasioni uniche: potranno presentare i propri progetti in meeting business 1to1 a 505 Games, avendo accesso a un canale di dialogo preferenziale con uno dei principali publisher a livello mondiale; avranno l’occasione di partecipare a un esclusivo workshop sulle attività di comunicazione promosso da Renaissance PR, agenzia di comunicazione internazionale vincitrice di 2 prestigiosi MCV Awards; infine, riceveranno ciascuno una postazione espositiva gratuita all’interno dello spazio Red Bull Indie Forge nell’area Indie Dungeon di Milan Games Week & Cartoomics 2023, la principale manifestazione gaming in Italia, vetrina perfetta per mostrare al grande pubblico i propri videogiochi.

Allo stesso tempo il pubblico di Red Bull potrà esprimere la propria preferenza attraverso un sondaggio aperto a tutti in cui potrà votare il titolo che riceverà il “Premio del Pubblico”. Anche in questo caso il vincitore riceverà diversi ricchi premi: oltre a un dispositivo Predator Helios 300 Spatial Labs di Acer e a un corso online del catalogo Plug-N-Learn di Digital Bros Game Academy, riceverà visibilità proprio dalla celebre creator Sara “Kurolily” Stefanizzi, attraverso un set di stories su Instagram e una live streaming sul suo canale Twitch.

Il consiglio che do ai giovani ragazzi che vogliono fare gli streamer è di prenderlo come un hobby, di crederci, di sbloccare la loro timidezza, ma di farlo perchè piace, non perchè ci si pone l'obiettivo di arrivare» - spiega Sara Kurolily.- «Il Comicon? E' la mia fiera preferita.»