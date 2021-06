Know the past, make the future: ​al via Giugno Giovani 2021

In un anno segnato dalla più grande crisi del nostro tempo i giovani hanno bisogno di essere i veri protagonisti della riflessione sul loro futuro. L’edizione 2021 di Giugno Giovani è l'occasione per iniziare un percorso condiviso di costruzione, consapevoli di ciò che è stato e proiettati verso il futuro, un futuro in cui il rispetto per l'ambiente, l'inclusività, la socialità possano coesistere nelle nostre città. Una chiamata alle azioni positive e resilienti di cura dell'ambiente e delle persone, soprattutto le più fragili.

I giovani, le organizzazioni giovanili muoveranno dai Centri della Rete del Comune di Napoli per coinvolgere l'intera città. Sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/AssessoratoGiovaniNapoli verranno pubblicati i contributi Make the future delle organizzazioni giovanili che vorranno condividere con la città la loro idea di futuro. Saranno poi proposti una serie di documentari dalla piattaforma Rai Play nella rubrica Know the past, make the future, spunti di riflessione e di approfondimento dedicati alle ragazze e i ragazzi per favorire una fruizione della dimensione digitale sana e costruttiva. Sul sito web del Comune di Napoli, in una sezione dedicata, www.comune.napoli.it/gg21.sarà pubblicato il calendario completo degli eventi, che inizieranno dalla seconda metà di giugno, e le modalità di partecipazione.