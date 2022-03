Napoli, online sul sito del Comune la mappatura della manutenzione ordinaria del verde

È online da oggi, sul sito web del Comune di Napoli, al link www.comune.napoli.it/manutenzione-verde, la mappatura georeferenziata delle attività di manutenzione ordinaria del verde orizzontale realizzate da gennaio 2022 La mappa dà conto in tempo reale delle operazioni di manutenzione effettuate dalle squadre degli esecutori tecnici dell'hub di Soccavo, dai soci della cooperativa 25 giugno - entrambi presenti sul territorio dal lunedì al venerdì - e dai soci della cooperativa Primavera 3 che ordinariamente mette a disposizione della città 10 squadre ogni sabato: per ciascuna manutenzione è riferita la squadra che le ha effettuate, quattro fotografie dell'intervento e il link alla scheda di manutenzione terminata.

Le municipalità, in capo alle quali è iscritto il compito manutentivo, rivestono nel processo il ruolo di punto ordinante e presidiano il necessario coordinamento tra le squadre al lavoro, la Asia - per il prelievo degli sfalci ed eventualmente del rifiuto indifferenziato - e la polizia locale laddove si renda necessario il pattugliamento per garantire la sicurezza dei lavoratori che operano sul ciglio stradale.

«La pubblicazione della mappa - dichiara l'assessore Santagada - è una importante occasione di accountability nei confronti della cittadinanza tutta, che è così tenuta quotidianamente al corrente delle attività messe in campo: un impegno, per l'amministrazione tutta, ad essere sempre pronta a fronteggiare le necessità manutentive sulle tante aree verdi della città. Lo stesso servizio è in allestimento anche per il verde dei cimiteri» - conclude l'assessore.