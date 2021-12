Comune di Napoli, pubblicato il bando per il recupero di edifici privati in centro

Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione del fondo di garanzia per gli incentivi per il recupero edifici privati del centro storico di Napoli. «È stata indetta - informa Palazzo San Giacomo - la procedura di selezione del gestore del fondo di garanzia per l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privati (condomini, proprietari, aventi titolo in genere) che vogliano realizzare interventi di manutenzione, recupero e/o trasformazione di facciate, coperture e spazi comuni di edifici localizzati nel centro storico - sito UNESCO».

Il progetto è finanziato nell'ambito del programma «Patto per la Città di Napoli, con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. «Il soggetto selezionato - informa il Comune - stipulerà apposita convenzione con il Comune di Napoli, della durata di 13 anni, per la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del fondo di garanzia, la cui dotazione iniziale, comprensiva dell'importo delle commissioni dei servizi di gestione al netto dell'IVA, è pari a € 14.580.000,00».

Obiettivo del Fondo è facilitare l'accesso di privati al credito bancario a condizioni agevolate. Gli incentivi potranno essere utilizzati anche per sostenere i costi iniziali per la redazione del progetto e l'esecuzione dei lavori edilizi, oltre che per le attività propedeutiche per accedere alle detrazioni fiscali previste per interventi di ristrutturazione, riduzione del rischio sismico, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico con riqualificazione energetica e recupero o restauro delle facciate.. ». L' erogazione dei finanziamenti agevolati dal fondo afferma un comunicato di Palazzo San Giacomo - consente, quindi, di promuovere un processo di riqualificazione del patrimonio edilizio del sito UNESCO, che si estende su una superficie complessiva di 2.371 ettari. con circa 13.000 edifici a uso residenziale.