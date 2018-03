«Concorrenza sleale dagli abusivi», tassisti in rivolta a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 22 Marzo 2018, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 10:11

È guerra sulle tratte turistiche a Napoli tra tassisti e compagnie di bus. I conducenti delle auto bianche attaccano: «Alcuni operatori imbarcano e fanno scendere passeggeri con fermate anche lungo il tragitto in città, in posti strategici come piazza Garibaldi, piazza Municipio o piazza Vittoria, e non solo agli stazionamenti, come è previsto dalle loro autorizzazioni. Si sostituiscono a noi e ai bus dell'Anm». Ieri mattina i tassisti hanno inscenato in segno di protesta una serie di assemblee spontanee all'aeroporto di Capodichino (dove il servizio è ripreso alle 18), al Porto e alla Stazione Centrale di piazza Garibaldi. Presidio anche a Palazzo San Giacomo. Attimi di tensione con gli agenti della polizia municipale, intervenuti per monitorare la situazione. «Alcuni lavoratori - commenta Enzo De Vincenzo, rappresentante Usb che segue la vertenza taxi - segnalano da tempo malcontento e disagi per il dilagare dell'abusivismo, al quale oggi si aggiungerebbe anche qualche compagnia turistica, che effettuerebbe fermate non previste, lungo il tragitto, per far scendere o salire i viaggiatori. Se così fosse, voglio ricordare che i bus turistici nascono per trasportare i passeggeri dal centro alle attrazioni turistiche, come la Costiera o Pompei, non possono sostituirsi al servizio di trasporto pubblico urbano, perché questo non fa altro che accrescere le tensioni con le categorie come i tassisti, già in forte sofferenza». «Chi autorizza queste compagnie? - attacca De Vincenzo - Perché il Comune non interviene con i controlli?». «Alcuni lavoratori - spiega Ciro Langella, capogruppo di Agorà in consiglio comunale e storico leader dei tassisti napoletani - protestano per chiedere maggiori controlli. Purtroppo al momento c'è un vuoto normativo che lascia mano libera agli operatori e qualcuno può approfittarsene. La questione è da tempo all'attenzione dei sindacati maggiormente rappresentativi dei tassisti e il Comune sta già intervenendo. La giunta ha approvato il nuovo regolamento e in Consiglio ci saranno anche gli emendamenti proposti dalla categoria taxi. Il far west finirà».