Dove eravamo rimasti sulla vicenda condono edilizio che per il Comune vale circa 70 milioni e per 25mila famiglia il ritorno alla legalità? Al 6 luglio dell'anno scorso quando la Soprintendenza retta da Luigi Rocca inviò a Palazzo San Giacomo una nota nella quale chiedeva «sulla tematica condono edilizio in aree di interesse paesaggistico la sospensione della trasmissione a questo ufficio delle pratiche di condono da sottoporre a valutazione di compatibilità paesaggistica nelle more dell'aggiornamento del Protocollo d'Intesa» tra le parti. Stiamo parlando di pratiche, cioè di istanze di richiesta di condono che risalgono dal 1985 al 2011. Ebbene a un anno di distanza non si è mosso nulla.

«Il Comune - racconta il consigliere comunale Massimo Pepe, presidente della Commissione urbanistica - doveva rinforzare gli uffici con nuovi innesti e lo abbiamo fatto. Ma a oggi, dopo un anno, nessun passo avanti è stato fatto e io chiederò a questo punto al dirigente del servizio condono di trasmettere le pratiche alla Soprintendenza. Non è più possibile non sapere quando questo tavolo e il Protocollo tornino a funzionare, ma dopo oltre 30 anni i napoletani aspettano risposte sulla sanatoria che il Comune deve fare per legge. E aggiungo che è impossibile intervenire e risolvere questa problematica se si ha in testa una sola politica: quella dell'abbattimento».

E le cose stanno proprio così, lo scontro è politico e in Comune non hanno tutti torti. Dove la legge indica che la sanatoria è possibile va fatta. In questo anno, e soprattutto negli ultimi 15 giorni, contatti informali tra le parti ci sono stati che hanno coinvolto l'ufficio di Pepe e quello della vicesindaca con delega all'urbanistica Laura Lieto e quello che è venuto fuori dalla Soprintendenza è che se proprio bisogna iniziare a mettere mano a queste pratiche di condono - il ragionamento - bisogna partire dagli abbattimenti. Oggi come un anno fa in Comune sono molto irritati. Atteso che la realtà è che quasi la totalità delle abitazioni abusive in attesa di condono, nel corso degli anni, hanno mutato forma e se possibile l'abuso è cresciuto ancora di più. C'è chi ha aggiunto una finestra, chi un patio, chi una veranda, chi un bagno alzando un muretto fuori al terrazzino. Un paesaggio urbano che nella confusione ha trovato una sua dimensione organica. Gli abusi su zone vincolate si concentrano nelle aree dei Campi Flegrei, Parco delle Colline, Posillipo e Agnano.

Ma dalla Giunta e soprattutto dal Consiglio comunale hanno deciso di dire basta a queste lentezze. «L'Assemblea cittadina ha chiesto una seduta monotematica sulle licenze di sanatoria e sul condono edilizio e inoltre la vicesindaca ha convocato un tavolo interno per fare il punto sulla situazione. È tempo di inviare le pratiche alla Sovrintendenza, di dare risposte alle famiglie, e noi per accelerare abbiamo un suggerimento da dare». Pepe Continua nella sua disamina: «Valutare le pratiche a gruppi. Se per esempio in una determinata area ci sono abusi simili bisogna tenerne conto e istruire la pratica possibilmente senza che questa passi da un dirigente a un altro con il rischio che ognuno la valuti diversamente».

Il mancato incasso di circa 70 milioni per Palazzo San Giacomo è un grosso problema perché non bisogna mai dimenticare che si tratta di un ente in predissesto, a rischio potrebbe esserci addirittura la tenuta del Patto per Napoli. Soprattutto ora che dopo un concorso effettuato con gente che è andata a rafforzare gli uffici anche per le pratiche del condono. Per avere un'idea della lentezza dello smaltimento delle pratiche basta vedere le somme messe a bilancio dal Comune: nel 2013 2 milioni e 445mila euro, poi tre anni di buio, nel 2017 3 milioni e 453mila. Altri 3 milioni fino al 2019 poi di nuovo nulla.