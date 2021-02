Consiglio comunale di Napoli, esposta la nuova bandiera donata dal Mattino

«Avevamo piacere di compiere questo gesto, un modo per dare un segnale di decoro e della vicinanza che il principale quotidiano cittadino napoletano ha nei confronti della città». Sono le parole del direttore del Mattino, Federico Monga, nel momento in cui, ieri mattina, ha consegnato al presidente del Consiglio comunale, Alessandro Fucito, una nuova bandiera con i colori municipali, poi esposta all’esterno dell’edificio che ospita il parlamentino cittadino. Era stato proprio il nostro giornale a documentare nei giorni scorsi che la sede del Consiglio esponeva un vessillo strappato, ma le lungaggini burocratiche che spesso affliggono gli enti comunali non consentivano una rapida sostituzione della bandiera. Ed è così - anche per accelerare i tempi - che il direttore Monga ha deciso di far dono al Comune di un nuovo vessillo «troncato d’oro e di rosso», i colori che rappresentano simbolicamente il Municipio di Napoli. Adesso all’esterno del Consiglio garrisce la nuova bandiera, almeno a preservare un simbolo così importante le cui origini sono persino fatte risalire al 324 dopo Cristo, quando l’imperatore Costantino fece visita alla città con sua madre Elena.

«Non è un semplice orpello una bandiera - ha spiegato il direttore Federico Monga - e, anche di fronte a problemi ben più gravi, resta comunque importante salvaguardare l’immagine della città anche attraverso i suoi simboli». Il presidente Fucito ha spiegato, nel corso dell’incontro di ieri mattina, di essersi attivato per la sostituzione delle bandiere anche prima che il nostro giornale lo documentasse ( con un’intervista all’assessore regionale Mario Morcone), ma è complesso mettere in moto la macchina burocratica per far fronte a questo genere di problemi. La bandiera era stata strappata dal maltempo dei giorni scorsi e il presidente Fucito - anche approfittando dell’emergenza pandemica che non consente più di occupare gli uffici comunali come avveniva prima del Covid - ha comunque provato a tamponare l’emergenza prelevando altre bandiere da stanze ora in disuso per risolvere in prima battuta il problema. La difficoltà palesatasi è che le bandiere degli uffici sono di misura assai minore rispetto a quelle che sono esposte all’esterno degli edifici. C’era da attendere altri giorni affinché arrivassero nuovi vessilli da esporre.

«Quello che è accaduto - ha spiegato Fucito - è un fatto occasionale, purtroppo il maltempo ha strappato la bandiera che era esposta. Non eravamo però rimasti indifferenti al danneggiamento della bandiera e stavamo cercando di porvi rimedio. Ben venga sia stato Il Mattino ad anticipare la soluzione». Un gesto di collaborazione tra l’ente comunale e il giornale cittadino suggellato con una simbolica stretta di mano tra il direttore Monga e il presidente Fucito all’atto di consegnare la bandiera. Il presidente del Consiglio comunale ha tenuto a precisare le complessità di chi oggi riveste ruoli così delicati dal punto di vista istituzionale, ma con mezzi che nel tempo sono stati fortemente ridimensionati «anche nella scia dell’antipolitica - ha spiegato - un movimento sorto per arginare sprechi e malcostumi, ma che ha finito con il ridurre la capacità di operare da parte di chi ha ruoli di responsabilità». Il Consiglio - è stato spiegato - al momento non ha un budget predisposto per compiere simili interventi di emergenza come la sostituzione di una bandiera. «Un emendamento - ha detto Fucito - all’ultimo voto sul Bilancio non ha previsto fondi per il Consiglio comunale e così non avevamo modo di intervenire immediatamente». Con la collaborazione tra l’amministrazione e il nostro giornale si è risolto così un piccolo grande problema di degrado. «Troncati di oro e di rosso», ora sventolano di nuovo i colori della città.

