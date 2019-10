Consumo critico, tavola rotonda a Ponticelli per combattere lo spreco

Venerdì 11 Ottobre 2019, 19:07

Consumare in modo critico per rispettare l'ambiente e per far in modo che l'impatto di ogni nostra azione sia sempre più sostenibile. É questo l'argomento al centro dell'iniziativa promossa, nella biblioteca comunale Grazia Deledda di Ponticelli, dal CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) di Napoli e organizzato dal MO.V.I. (Movimento di volontariato italiano) di Napoli, dall'associazione TerradiConfine, dall'ACLI Giovani Napoli e dalla onlus Peter Pan Partenopeo, col patrocinio della VI municipalità di Napoli.Alla tavola rotonda hanno preso parte: Simmaco Perillo, presidente della Nuova Cooperazione Organizzata; Gianluca Torelli della CGIL Napoli e del fondo rustico "Nicola Nappo"; Donatella De Clemente, presidente di Evviva APS. Presente anche l'Assessore alle politiche sociali della VI municipalità del Comune di Napoli, Patrizia Sannino. Il dibattito è stato incentrato sulle modalità e sulle esperienze che ruotano attorno al «consumo critico», su come eliminare lo spreco e il superfluo dalle azioni quotidiane e, soprattutto, su come mettere a sistema dei comportamenti virtuosi che, in molti casi, sono compromessi dalle proposte delle grandi aziende. L'evento ha voluto, dunque, riflettere sul consumismo che caratterizza la nostra epoca e sulle proposte utili a un comportamento che sia sempre più sostenibile per se stessi ma soprattutto per l'ambiente che “soffre” per la quantità incredibile di scarti prodotti dall'uomo. A partire dai materiali in plastica il cui abuso ha creato una vera e propria emergenza sempre più difficile da affrontare e sempre più decisiva per il futuro dell'ecosistema.A moderare il dibattito sono stati Pasquale Leone, presidente di TerradiConfine, e Carlo Capasso, presidente MO.V.I. Napoli. Leone ha sottolineato l'importanza dell'utilizzo della biblioteca pubblica di quartiere come spazio restituito alla comunità dopo mesi di battaglia per il rischio chiusura e ha evidenziato l'impegno della società civile e delle istituzioni per il ripristino delle condizioni minime per tenere aperto il luogo della cultura e l'impegno ancora necessario per far rivivere questo luogo. Capasso ha parlato dell'indispensabilità di recuperare il senso di comunità che si è perso anche a causa dei ritmi frenetici della società. Ha evidenziato, riferendosi al concetto di «consumo critico», la necessità di riflettere sullo spreco e sul superfluo e su nuove modalità di acquisto che siano basate sulla solidarietà.L'Assessore Sannino ha sottolineato le difficoltà che oggi si vivono in città in merito alla raccolta differenziata e la conseguente indispensabilità, da parte dei cittadini, di maggiore sensibilità e senso civico nella gestione dei rifiuti. Simmaco della NCO ha raccontato la sua esperienza sul territorio casertano e la grande sfida nella gestione di un bene confiscato alla camorra. Torelli ha riflettuto sul tema del lavoro, dei diritti e sull'impegno del fondo rustico intitolato a Nicola Nappo. De Clemente ha raccontato l'esperienza dell'associazione impegnata in un progetto di acquisto solidale grazie alla presenza di una rete di produttori e consumatori che prestano particolare attenzione al riciclo, alle modalità di distribuzione e conservazione. Nell'ambito dell'iniziativa è stato presentato anche un breve decalogo di comportamenti virtuosi, come quelli di «consuma corto», quindi la scelta di prodotti a chilometro zero, e «consuma naturale», come la scelta di cibi biologici. Nei consigli si sottolinea la necessità di essere informato in modo adeguato, di scegliere prodotti e servizi di realtà attente alla legalità e a diversi fattori etici.Il «festival del consumo critico» continua anche nella giornata di sabato 12 ottobre con una passeggiata in bicicletta che toccherà diversi punti del quartiere della periferia orientale. Con partenza alle 8:30 al lotto O in viale delle Metamorfosi a Ponticelli farà tappa all'orto sociale del parco comunale De Filippo e proseguirà con laboratori didattici e attività sportivo-ricreative.