Ma Antonio Conte - nuovo Napoleone della panchina azzurra - è davvero l’uomo della svolta? Insomma, con lui si placa la piazza ma arriveranno i risultati? «L’arrivo di Conte - racconta Maurizio De Giovanni star delle star degli scrittori italiani e non solo - deve essere letto in tutta la sua ampiezza. Non c’è stato il casting, De Laurentiis è andato diretto sul pezzo grosso prendendolo dopo lunga trattativa era la sua prima e unica scelta». De Giovanni prosegue così il suo ragionamento: «Lo ha preso affiancandogli un direttore sportivo, Manna, giovane bravo, che lo seguirà. Terzo aspetto è lo staff tecnico con Oriali, lo scudo dello spogliatoio con la Società. L’uomo dell’interlocuzione che è mancato. Sì, per me Conte è leader di uno staff tecnico articolato: non ho dubbi Conte non è uno che viene a seminare, coltivare e poi raccogliere lui viene qui per vincere». Lello Esposito, artista, scultore, poeta e chi più ne ha più ne metta. L’uomo che ha riproposto a livello mondiale - fuori dai soliti clichet la maschera di Pulcinella e il culto di San Gennaro - è decisamente contento: «L’arrivo di Conte è una bella notizia e mi è arrivata in contemporanea mentre stavo dal Papa. Con Conte dobbiamo guardare avanti e non indietro sono sicuro che ci darà grandi gioie quelle che noi napoletani meritiamo. Viva il nuovo allenatore e viva de Laurentiis». Esposito rivela un segreto: «Ho fatto un omaggio a De Laurentiis la foto che lo ritrae con Conte l’ho personalizzata a modo mio: una freccia che li unisce in un cuore azzurro». Parola a Gigi D’Alessio cantautore amatissimo e super tifoso: «Ricominciamo da Conte. Dopo l’anno dello scudetto è venuto un anno di sbandamento, ma è il momento di ricominciare a fare le cose sul serio e per bene e Conte mi sembra l’uomo giusto al posto giusto. Può mettere in ordine una squadra che vale molto, rimotivarla, chiedere al presidente De Laurentiis gli innesti giusti». D’Alessio è speranzoso e si rivolge direttamente all’allenatore: «Domani risalgo sul palco, quello di piazza Plebiscito, dove ho festeggiato, con Spalletti, Kvara e gli altri il terzo scudetto, il pensiero di tutti i napoletani andrà al sogno del quarto scudetto, ma, per ora, a Conte non chiediamo tanto subito, quanto di ridarci il diritto a quel sogno».

Costanzo Jannotti Pecci - presidente degli industriali napoletani - molto vicino al Patron osserva: «In più occasioni Aurelio, parlando con me e con gli altri amici più intimi, aveva detto “l’anno prossimo ci rifaremo”. Questo mi rendeva sicuro che si sarebbe adoperato con grande attenzione per archiviare la “strana” stagione del Napoli, seguita al trionfo dello scudetto». Pecci poi va dritto al punto: «La scelta di Antonio Conte, almeno sul piano potenziale, è la migliore possibile. Credo fosse difficile trovare un allenatore che offrisse maggiori garanzie su scala nazionale e, con pochi rivali, anche su quella internazionale. L’augurio, da tifoso, è che il campo confermi la sagacia e le grandi capacità imprenditoriali dimostrate da Aurelio in quasi vent’anni alla guida della Società. Una impresa che vince non solo sul terreno di gioco ma anche su quello, fondamentale, della gestione e dei bilanci e della continuità. D’altronde, solo chi pensa che le aziende siano realtà “astratte” non è in grado di capire che le ciambelle non sempre riescono col buco». Parola a Marisa Laurito cuore e sangue azzurro, direttrice artistica del Trianon: «Conte è il meglio che potessimo avere dopo un anno così travagliato. Un sergente di ferro, uno che comunque alzerà l’asticella. Detto questo l’augurio è che due caratteri forti come quelli dell’allenatore e del presidente non litighino». Matteo Lorito, il rettore della Federico II rivela: «Intanto annuncio che stiamo costituendo l’”Associazione federiciana del tifosi del Napoli”. Poi che la scelta di Conte è ottima il Presidente ha fatto un grande colpo. Dopo una annata che ci ha lasciato un po’ depressi. Conte è l’uomo del destino se poi ci mettiamo che ha firmato nel giorno in cui la Federico II festeggia il suo Ottecentesimo compleanno il quadro è completo. Esistono dei momento magici e Conte è un grande direttore d’orchestra». Nino D’Angelo, che non ha bisogno di presentazioni, autore dei “Ragazzi della Curva B”, sui suo canali social con un video racconta tutta la sua gioia: «Antonio, Napoli già ti ama». Tullio Morello giudice e grande tifoso resta con i piedi ben piantati a terra: «Diamo il benvenuto a Conte, il suo arrivo ha già suscitato tanto entusiasmo. Se ci saranno innesti di qualità potrà darci grandi soddisfazioni. Gli allenatori sono importanti ma servono anche i calciatori giusti».