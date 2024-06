Dopo un anno sportivo più che difficile per tifosi e calciatori azzurri, l’ufficialità dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dei campioni d’Italia 2022-2023 ha portato «una bellissima ventata di speranza». L’espressione è della conduttrice televisiva Caterina Balivo, volto noto della Rai. Lei, napoletana doc, pur avendo lasciato la città nel 1999, è sempre rimasta fedele alla maglia azzurra: «Sono nata a Napoli e cresciuta ad Aversa con un papà super-tifoso - prosegue sorridendo - Ho vissuto anche a Milano, prima di trasferirmi a Roma, ma non mi sono mai piegata all’Inter o Milan. Il Napoli è il Napoli. Punto e basta. Tifo Napoli da sempre e così sarà per sempre».

APPROFONDIMENTI Conte al Napoli: «Sono pronto a tutto» La prima volta non si scorda mai tra scudetti, promozioni e successi Conte sogna Lukaku e vuole Miretti

Come ha preso la notizia dell’arrivo di Conte sulla panchina azzurra?

«Onestamente? La prima reazione è stata “assafà”. Per citare il mio programma, questa potrebbe essere “la volta buona”. Da De Laurentiis, che conosco personalmente, noi tifosi ci aspettavamo un risarcimento danni del genere, un colpo di teatro positivo, come nel suo stile. Quando leggevo del possibile arrivo dell’ex ct azzurro a Napoli mi dicevo che era troppo bello per essere vero. Invece poi è successo».

Come ha vissuto il calvario calcistico della stagione che si è appena conclusa?

«Ancora non ho capito perché abbiamo vissuto un anno così terribile, con tre allenatori che hanno fallito in serie. L’altro giorno, andando in visita al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, mi sono resa conto che il terzo scudetto sembrava avvenuto in un’altra vita. Eppure è successo qui, e solo un anno fa. Il calcio è misterioso, e tutto sommato ci piace anche per questo. È come la vita, non sappiamo mai come va a finire. Insomma, tornando all’oggi, nessuno può sindacare il grande lavoro di Conte nei suoi lunghi anni di carriera».

Mantenere i campioni o ripartire? Lei di che partito è al riguardo?

«I campioni c’erano, quest’anno, ma è andata male. Quello che conta, per come la vedo, è l’affiatamento dei calciatori con l’allenatore. Spero si crei un buon mix tra i giocatori e Conte, che sono certa potrà entrare in empatia rapidamente con la squadra. Conte saprà cosa fare, come gestire arrivi e partenze eventuali. Rimarremo sempre grati a chi ci ha fatto vincere il terzo scudetto, ma nessuno resti controvoglia. Se noi tifosi ci siamo rimasti male, per la stagione appena finita, si immagini che frustrazione per i giocatori: campioni in carica e spesso sconfitti in campo».

Le piacerebbe un calciatore in particolare al Napoli?

«Non penso a un nome, ma a un’idea generale di squadra. Mi piacerebbe che il Napoli puntasse sugli italiani e che il vivaio italiano tornasse florido come era 18 anni fa, quando vincemmo il mondiale in Germania. Se uscisse da Napoli qualche campione alla Cannavaro o alla Insigne ne sarei felicissima».