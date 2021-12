Super Green pass, controlli sui mezzi pubblici a Napoli: Anm assolda 50 vigilanti di società di servizio

Anm ha partecipato oggi nella prima giornata del Super Green pass, coinvolgendo l'apparato della security e contribuendo a campione al controllo dei passeggeri che stavano per salire sui mezzi pubblici.

Un lavoro che Anm ha effettuato avendo assoluta cura di mantenere la fluidità dei flussi passeggeri ed evitando assembramenti potenzialmente conseguenti a tali controlli.

L'azienda di trasporto pubblico napoletano ha lavorato nei giorni scorsi mettendosi a disposizione delle forze di polizia, precisando nei giorni scorsi tutti i luoghi da controllare, ma anche mettendo a disposizione i propri controllori che in futuro possono accompagnare le forze dell'ordine, controllando però i biglietti e non i Green pass al momento.

A controllare i Green pass già oggi sono stati invece i circa 50 vigilanti che sono di società di servizio assoldati da Anm e che hanno verificato i Green pass: per loro c'è la possiblità di vietare l'accesso ai mezzi pubblici per chi non ha i documenti regolari e anche per indicare alle forze di polizia, se presenti, coloro che non hanno il Green pass richiesto.

Anm resta a disposizione della Prefettura e degli organi di governo per proseguire il lavoro a Napoli nei prossimi giorni.