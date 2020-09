Coronavirus a Napoli, 80mila studenti alla Federico II ma nelle aule c’è posto per 23mila

Le indicazioni ministeriali decise dal Comitato tecnico scientifico e condivise dalla Crui hanno imposto il dimezzamento della capienza di tutti gli atenei. Così l’Università degli studi Federico II deve far fronte a una comunità studentesca di circa 80mila unità avendo a disposizione circa 23mila posti a sedere. Inevitabile quindi studiare un piano in grado di soddisfare gli utenti del più antico ateneo laico del mondo che tra meno di quattro anni compirà ottocento anni, su cui il rettore Arturo De Vivo sta lavorando alacremente da maggio. Ecco quindi un sistema di prenotazioni obbligatorie delle lezioni tramite l’app “GoIn” creata apposta dal Centro di Ateneo per i Servizi Informativi, che permetterà l’accesso ai corsi fino a completamento dei posti a sedere, con priorità alle matricole (in media 12mila all’anno), mentre per tutti gli altri le lezioni saranno in diretta streaming. E ancora mascherina obbligatoria, incremento dei servizi di sanificazione e ricambio d’aria delle aule. Al piano didattico per scongiurare contagi, l’Università Federico II ne ha associato uno economiche per le matricole. Sarà gratuita per i ragazzi con reddito Isee entro i 24 mila euro (il Ministero lo aveva fissato a 22mila ma si è preferito elevarlo ancora) e ulteriori fasce di sconto per Isee fino a 30 mila euro. Le iscrizioni partiranno domani e dureranno fino al primo novembre, mentre l’inizio delle lezioni è previsto tra il 28 settembre e primo ottobre a seconda della Facoltà.

Tre mesi di lavoro coinvolgendo i direttori dei Dipartimenti, e una volta avute le direttive del Comitato Tecnico Scientifico appoggiate da ministero dell’Università e la ricerca e Crui, che ha imposto il tetto di 50 per cento dei posti a sedere (circa 45 mila che diventano 23mila), si è passati alla fase della pianificazione della didattica che sarà mista, con lezioni in presenza per i prenotati e in streaming per gli altri. «Una prima indicazione su cui ci siamo trovati tutti d’accordo è che non potevamo consentire che i nuovi immatricolati, che hanno interrotto il loro percorso di studi in presenza a febbraio, iniziassero la nuova esperienza ancora con la didattica a distanza» spiega il rettore. «Ritenevamo fosse importante utilizzare i posti a sedere per le matricole, prima di tutto per quelli della Triennale, e poi per i ragazzi del primo anno della Magistrale». Per tutte le matricole, ovviamente se lo vorranno, la didattica sarà interamente in presenza, e si potranno avere, a seconda dei corsi di studi più o meno numerosi, due contesti. «Un gruppo sarà in un’aula insieme al docente e un altro gruppo nell’aula adiacente dotata di maxischermo e possibilità di interazione. Il docente può passare da un’aula all’altra così da non far pesare differenziazioni». L’altra possibilità invece «è quella di suddividere in più gruppi e affidare gli studenti ad altri docenti. Il che significa investire in supplenze, e per fortuna le risorse le abbiamo». Le scelte precise saranno fatte in autonomia dai direttori dei vari Dipartimenti ma è abbastanza difficile che qualcuno opti solo per la Dad, a eccezione sempre delle matricole. Fatto importante: gli studenti dovranno restare in aula anche per la lezione successiva, ma a muoversi saranno solo i docenti: «Questo per evitare formazioni di assembramenti».



Offrire didattica in tempo reale senza che ci siano cali di connessione ha obbligato a «cablare tutto, ogni singola aula. Questo implica un intervento sulle aule importante che di fatto si sta già facendo».Se non ci fosse stata pandemia, nessuno avrebbe messo in discussione la didattica in presenza di un ateneo pubblico come la Federico II. Le lotte ideologiche, dove qualcuno dice che sia meglio in presenza e altri a distanza, non hanno senso: se non avessimo avuto risorse per la Dad, avremmo visto l’assenza completa di ogni lezione durante il lockdown». Importante anche l’uso degli spazi comuni come aule studio e biblioteche «anche queste fruibili esclusivamente tramite prenotazioni. I movimenti nei corridoi saranno monitorati e contingentati». Agli ingressi si accederà solo con mascherina «ma gliela daremo noi se ne sono sprovvisti» mentre per evitare assembramenti «non misureremo obbligatoriamente la temperatura, ma a campione».