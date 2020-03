Coronavirus: Maria Luisa impara a suonare il piano con le lezioni a distanza

La passione non ferma Maria Luisa, dieci anni, che frequenta la quinta elementare della Scuola “G.Salvia” a Capri che dopo aver terminato le lezioni scolastiche quotidiane a distanza non rinuncia alla sua passione per la musica e dalla sua casa di via Cesina, lontana dal centro, con il suo maestro di pianoforte Claudio Amitrano segue le lezioni a distanza per imparare a suonare come i grandi del piano. Oggi “Ti amo” di Umberto Tozzi e “Ed il mondo gira e va” erano i brani da eseguire. “Tutto ciò – ha detto la piccola caprese Maria Luisa – mi consente di continuare le mie attività, la scuola e la musica, anche stando a casa, oltre ai giochi ovviamente, soprattutto i Lego, la mia passione che faccio con mamma e papà che in questo periodo possono stare a casa con me e a dedicare il tempo ai miei nonni ed al mio adorato cane Satchel”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA