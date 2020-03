Coronavirus a Napoli, De Luca contro i baretti: regole non rispettate pronti a chiudere i locali

Pronti a chiudere bar, locali, pub. Contro «posizioni» irresponsabili di chi, anche questo weekend, ha disatteso le disposizioni per evitare la diffusione del coronavirus, «saremo obbligati a fare ordinanze di chiusura di pub, bar, ristoranti e quant'altro». Finisce nel mirino di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, la movida: «Nella nottata di ieri, sabato notte, i baretti della zona della movida a Napoli e i centri storici delle principali città campane erano gremiti di ragazzi ammassati l'uno sull'altro. Non guarderemo in faccia a nessuno, se continua così».

Mancano all'appello «1600 unità di personale» tra medici, infermieri, oss. Soprattutto servono anestesisti, infettivologi, pneumologi, medicina interna, farmacia, nefrologi, medici di pronto soccorso. «Partiremo - fa sapere - con contratti a tempo determinato con medici impegnati in quelle scuole di specializzazione». Contemporaneamente, si lavora per lo scorrimento graduatorie non solo per queste specializzazioni, ma anche per gli infermieri.



«Ci muoviamo con- afferma De Luca - che ci sono stati assegnati, ma ci sono dubbi interpretativi se possiamo procedere da subito o serve un passaggio prima con il Ministero. Noi andiamo avanti senza altri passaggi». Perché, come evidenzia, «se i tempi sono quelli della burocrazia italiana, arriviamo fuori tempo utile». De Luca ha annunciato il raddoppio dei posti letto in terapia intensiva, dagli attuali 320 a 500 aggiuntivi. «Ci stiamo preparando - sottolinea - a una riorganizzazione impotente che avrà un costo aggiuntivo per noi di 30 milioni di euro». Alla Campania servono «ventilatori e apparati tecnologici in grado di portare ossigeno ad ogni posto letto aggiuntivo».

Martedì prossimo è in programma una gara nazionale per la fornitura, «se ne occuperà la Consip», ma De Luca chiarisce di aver dato indicazioni ai direttori generali e alla centrale d'acquisto campana di procedere a prescindere«. »Se troviamo fornitori disponibili, acquistiamo quello che ci serve - aggiunge - poi si vede con le forniture nazionali«. All'Istituto superiore di Sanità, il governatore campano ha chiesto di poter accreditare altri »due o tre laboratori« per effettuare i tamponi che, al momento vengono analizzati solo all'Ospedale Cotugno, centro di riferimento regionale per le malattie infettive. «O sviluppiamo ora una operazione di prevenzione di massa per contenere il coronavirus - prosegue - o avremo una ospedalizzazione dei pazienti, cioè una situazione drammatica perché non potremo ospitare tutti i contagiati da coronavirus». Le misure contenute nell'ordinanza di De Luca e le misure del Governo, contenute negli ultimi Dpcm,servono «per cercare di alzare un muro per impedire la diffusione«. »Perché questo riesca - conclude - bisogna essere rigorosi».

