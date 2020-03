Ultimo aggiornamento: 14:13

Nonostante i divieti continuano gli assembramenti in alcune piazze e strade della città. E’ il caso di piazza Nazionale ad esempio, dove questa mattina piccoli gruppi di ragazzi si sono incontrati ed hanno sostato al centro dello slargo. La denuncia arriva direttamente dagli abitanti della zona e più precisamente da Chantal Prudente che – attraverso la pagina Facebook del gruppo “” – ha mostrato la scena attraverso una diretta.«C’è ancora chi viene – dicono i cittadini – per sostare in piazza. Ieri c’erano anche bambini che giocavano sulle altalene come in una normale domenica mattina, senza alcun pericolo. Bisogna capire che neanche piccoli assembramenti – seppure momentanei – sono sicuri e che per il bene di tutti, vale la pena restare al sicuro nelle proprie case. Speriamo di non vedere più queste scene nei prossimi giorni».