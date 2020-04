Coronavirus a Napoli, medici ospiti negli hotel: «Tuteliamo i nostri cari»

«Sono felicissima di stare in questo alloggio nei pressi di piazza Dante - sospira Orsola Liccardo, infermiera 29enne del Pellegrini - La considero una piccola grande vittoria in un momento critico. La mia paura più grande era contrarre il virus in ospedale e portarlo a casa mia, contagiando mia nonna e i miei genitori. La quarantena in un singolo appartamento è difficile: noi non avevamo due bagni». Assieme a Orsola, sorride e sospira di sollievo anche la collega Anna. Loro due, come diverse decine di colleghi, da tre giorni sono libere dall'incubo di contagiare partner e familiari. Inizia così il viaggio negli alberghi del Covid. Sono 154 i posti letto e 42 le strutture alberghiere ed extralberghiere da tre giorni a disposizione del personale sanitario impegnato nella lotta al virus negli ospedali partenopei. Medici, infermieri e operatori socio-sanitari sono ospitati gratis in alcune delle migliaia di strutture turistiche napoletane lasciate deserte dalla pandemia. Il Comune si farà carico delle spese delle utenze delle strutture e della sanificazione di inizio e fine del soggiorno, e dall'assessorato al Turismo di Palazzo San Giacomo non si escludono estensioni dell'operazione.



Ultimo aggiornamento: 07:34

A parte la riduzione dei rischi di contagio inter-familiare, una simile riconversione degli spazi urbani in un periodo di restrizioni del trasporto pubblico ha agevolato gli spostamenti per il personale sanitario che arriva da fuori città o da altre regioni. Ce ne dà un'idea, infermiera 50enne del Messinese, in servizio a Napoli da febbraio: «La trovo un'iniziativa eccezionale - dice - che ci aiuta a fronteggiare il Covid con più serenità. Essendo arrivata da poco, sono poco pratica della vita napoletana, è un vantaggio prezioso abitare a due passi dal lavoro». «Ci sentiamo sollevati - continua la Liccardo - E siamo anche soddisfatti di essere stati tutelati stavolta, dopo tutte le volte in cui non siamo stati protetti abbastanza. Abitando a Villaricca con i miei, con la riduzione delle linee per me era diventato difficilissimo arrivare al lavoro e tornare a casa». Tra gli ospiti di Clapa, una delle strutture convertite da vocazione turistica a vocazione sanitaria, c'è anche, l'operatore del 118 che fino a tre giorni fa, per preservare i suoi familiari dal contagio, dormiva in auto nel suo garage di Marianella: «Finalmente ho un alloggio in corso Umberto - racconta azzardando un sorriso - Per me la vita è più serena. Senza dubbio».Prima del virus, le 57 camere di Clapa ospitavano turisti. Nelle ultime 56 ore, come per altre strutture napoletane (il cui elenco è sul sito del Comune), è scattata la conversione: Paolo De Clemente e Claudia Pinzarrone, marito e moglie di 33 e 35 anni, fanno su e giù tra un check-in e l'altro: «Avendo tutto vuoto a causa delle cancellazioni - spiegano - abbiamo aderito all'appello del Comune per il bene della società. In queste ore arriveremo al sold out fino al 31 maggio, termine del contratto». Le loro camere sono suddivise in 10 location sparse in centro, tra piazza Bovio, piazza Mercato (zona Loreto Mare), piazza Dante (zona Pellegrini). «Molti dei sanitari ospitati sono neo-assunti a ridosso dell'emergenza. Rispetteranno le distanze di sicurezza, ovviamente. In tanti, quando mi hanno chiamato, non ci credevano che il soggiorno sarebbe stato gratis. Chi ha avuto la suite ne è stato felice come bambini con le caramelle. Siamo orgogliosi di far sorridere chi lotta per il bene del Paese. Finora abbiamo assegnato le stanze a seconda dell'ordine cronologico delle richieste. Il Comune ci rimborsa 15 euro al giorno per ogni camera. Ne siamo lieti, anche se con questa cifra difficilmente copriremo le spese. Il flusso turistico del trimestre marzo-aprile costituiva per noi il 50% degli incassi annuali. Abbiamo 12 dipendenti in cassa integrazione».