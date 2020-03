Coronavirus a Napoli, arrivano i militari nelle mense per i clochard: visite mediche prima dei pasti

La riunione dalla prefettura è cominciata poco dopo le 19, al termine della preghiera di Papa Francesco, solo sul sagrato della basilica, in diretta planetaria, davanti a una piazza vuota. Un evento senza precedenti che deve aver convinto anche il prefetto Valentini a rinviare di circa un'ora l'incontro in videoconferenza in programma alle 18. Prefettura, Comune, Caritas e Comunità di Sant'Egidio: tutti intorno allo stesso tavolo virtuale - nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dai decreti del governo - per cercare di trovare una soluzione all'emergenza nell'emergenza, quella che stanno vivendo i senza dimora, l'anello più debole della catena, sotto tutti i punti di vista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è innanzitutto un problema di approvvigionamento alimentare - il numero di volontari è calato drasticamente e molte strutture a loro dedicate hanno chiuso, o funzionano a ranghi ridotti - e anche uno sanitario: i cosiddetti clochard non hanno la possibilità di curarsi perché - non avendo una residenza - non hanno un medico e, dunque, se si lasciano in strada possono diventare, inconsapevolmente, un veicolo di contagio. Da qui l'iniziativa nata d'intesa tra i: da lunedì, all'ingresso della mensa del Carmine - dove ogni giorno si avvicendano decine e decine di poveri per ritirare il pasto, e dove da ieri si è reso necessario un presidio di militari per evitare gli assembramenti - sarà montata una tenda all'interno della quale medici volontari misureranno la febbre, e verificheranno le condizioni di salute, di tutti gli ospiti. «Un primo provvedimento per far fronte a questa emergenza - spiega l'assessore comunale alle Politiche sociali,- bisogna assolutamente valutare le condizioni di salute di chi vive in strada, anche se, da parte degli stessi senza dimora, è scattata una sorta di autoregolamentazione. Si sono sparpagliati - aggiunge l'assessore - temono il contagio anche loro e, dunque, nei limiti del possibile, evitano di dormire negli stessi posti. Insomma, qualche precauzione la stanno adottando anche se, è chiaro, che vanno aiutati». Dalla tenda sanitaria allestita in strada alle caserme di accoglienza.Nel corso della stessa riunione si è discusso, ancora una volta, dell'ipotesi di adibire una ex caserma dell'esercito a luogo di accoglienza. Si tratterebbe della Canzanella, a Fuorigrotta, che per dimensioni potrebbe ospitare circa 500 persone. Una ipotesi complessa: la struttura - grazie alla disponibilità del prefetto - è anche fruibile da subito ma andrebbe riadattata e soprattutto messa a norma. Poi, la sorveglianza che dovrebbe essere affidata ai militari durante la notte, mentre di giorno spetterebbe ai volontari: «Come Caritas ringrazio prefetto e assessore per la grande disponibilità che stanno dimostrando nel voler affrontare, e risolvere, il problema dei poveri - dichiara, coordinatore delle mense Caritas - ma è chiaro che non è così semplice». Due le questioni principali: la prima è quella della eventuale ristrutturazione da portare a termine in tempi brevissimi, la seconda, invece, riguarda il fronte volontari. «Bisognerebbe svolgere attività diverse dal solito - aggiunge Scalamogna - un lavoro 24 ore su 24 che richiede la presenza di operatori specializzati. In ogni caso è chiaro che, se davvero si riuscisse a rendere operativa la caserma Canzanella, sarebbe una operazione straordinaria». In alternativa - da un'idea di, direttore della Caritas di Napoli - si potrebbero prendere in considerazione alcuni alberghi rimasti vuoti in seguito all'allarme coronavirus. Quel che è certo è che bisogna fare presto: alcune mense sono già state chiuse, altre riadattate, i dormitori hanno dovuto aumentare lo spazio che separa i letti, diminuendo quindi la capacità ricettiva, e in tanti hanno deciso di fornire pasti confezionati all'aperto. Ma la solidarietà ha mille volti e così, dai Quartieri Spagnoli al Pallonetto di Santa Lucia, ci si organizza per dare una mano a chi si trova in difficoltà. La spesa sospesa è una di quelle iniziative che sta prendendo piede in quasi tutti quartieri della città grazie alla disponibilità dei commercianti: è possibile, quando si va al supermercato, decidere di acquistare, e donare, alcuni prodotti che saranno poi consegnati a chi ne ha bisogno.