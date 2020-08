Covid a Napoli, alla scuola De Amicisriapertura con cinque aule in più: «Così si rischia meno»

È la scuola più antica di Chiaia. Il 3° Circolo didattico De Amicis quest'anno contava ben 1039 alunni distribuiti in 45 classi, suddivisi tra il plesso Ravaschieri, con la scuola dell'infanzia, e il plesso principale con la scuola primaria, guidati dalla dirigente Adelia Pelosi che può fare affidamento su 95 docenti più 20 di sostegno e 20 di personale Ata. L'edificio storico non aiuta a pianificare il distanziamento ma con l'aiuto di professionisti e con qualche piccolo lavoro, la dirigente è riuscita a ricavare altre cinque aule perché «stiamo lavorando per riaprire nel pieno rispetto della sicurezza e di tutte le norme richieste dal Cts, pur mantenendo l'impegno di coniugare accoglienza e inclusione. Per me principi fondamentali».

Pur essendo un edificio realizzato intorno alla fine del 1800, grandi problemi di spazio alla scuola De Amicis non ce ne sono stati. «Durante una prima pianificazione, con planimetrie e metro alla mano, la situazione ci era sembrata tragica, non avremmo avuto spazio per quasi la metà bambini della scuola» racconta Pelosi. «Ho voluto quindi affidarmi a professionisti e utilizzando una parte dei fondi ministeriali del decreto Rilancio, ho ingaggiato una ditta specializzata in sicurezza anti contagio Covid, affinché pianificasse le adeguate distanze basandosi sui layout di aule e ambienti vari». Il risultato è stato eccellente: «Abbiamo sacrificato ambienti come laboratori e spazi comuni, la palestra e il salone collegio docenti (che faremo a distanza), oltre a due aulette più piccole. In questo modo abbiamo recuperato ben cinque aule così da creare pochissimi disagi agli alunni». Risultato: i bambini delle prime classi saranno tutti nella stessa aula (sono state scelte le più ampie) per permettergli un avvio scolastico il più sereno possibile. Al primo piano ci saranno i più grandi, dalla terza alla quinta, e per ora andranno a scuola con delle turnazioni «ma il mio obiettivo è evitarlo» promette la dirigente. Molto dipende dai banchi, che sebbene siano per il 90 per cento già singoli, se ne aspettano altri 200 «che potrebbero evitarci le turnazioni». La scelta è stata fatta con criterio: «Duecento banchi tra i più piccoli esistenti, ossia i 50x60. Mi auguro arrivino presto».



La scuola è in parte digitalizzata. «La nostra didattica non è quella di un liceo, quindi abbiamo strumenti adeguati alle nostre esigenze. Anche perché allo stato attuale, rispetto alle linee guida del Cts, non è prevista nemmeno Dad sincrona, con parte degli studenti a casa e docente a scuola». La Didattica a distanza tornerebbe nel caso in cui ci fosse un peggioramento nazionale tale da indurre un nuovo lockdown, oppure un caso di positività a scuola che indurrebbe a una quarantena. «Ma noi tutti ci auguriamo che ciò non accadrà, questi alunni hanno bisogno di scuola vera e non digitale dopo tre mesi durissimi». Gli ingressi avverranno su via Santa Teresa a Chiaia, via Bausan da dove si accede al cortile che porta al plesso Ravaschieri e da un secondo ingresso del plesso principale. «Siamo in attesa di un sopralluogo da parte del servizio tecnico del Comune per verificare se le scale di sicurezza possono essere utilizzate e così avremmo un quarto ingresso». Due le fasce orarie di ingresso degli alunni accompagnati esclusivamente da un solo genitore a piedi, con gruppi alle 8 e altri alle 8.15. Richiesta poi la pedonalizzazione delle due strade nelle fasce orarie mattutine «sperando ci siano vigili pronti a evitare assembramenti per via di scooter e automobili, che sono spesso avvenuti in passato».

Con ulteriori ingressi e pulizie c'è bisogno di maggiore personale Ata. «In un primo momento ho fatto richiesta per 15 unità ma forse potremmo averne di meno. Certo, più ingressi significano più personale». Riguardo l'organico dei docenti, Pelosi ancora non può pianificarlo poiché «non abbiamo avuto l'organico di fatto, quello che in genere a fine luglio ci viene assegnato. L'adeguamento non è avvenuto e non appena lo avremo potremo avanzare richieste per quello aggiuntivo».

