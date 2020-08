Covid a Napoli, lavori a rilento al liceo Sbordone: la riapertura è a rischio

Il liceo Sbordone a Capodimonte è settimo nella classifica Eduscopio tra i classici (ma è anche liceo scientifico), che viaggia con alcuni anni di ritardo, e c'è da scommetterci che nelle prossime edizioni salirà ancora. La media agli esami di Maturità sta continuando a salire e quest'anno ci sono stati in una quinta ben tredici 100, di cui tre con lode. Se gli studenti gratificano la dirigente scolastica Maria Antonella Caggiano, ad adombrarla sono i lavori della facciata «non eseguiti durante la ristrutturazione di due anni fa e previsti dal primo settembre prossimo» che mettono a serio rischio l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 in presenza. La perizia di un medico ha infatti evidenziato «l'incompatibilità» tra la presenza di operai e l'ingresso di studenti e docenti secondo le linee guida del Comitato tecnico scientifico. Una promiscuità pericolosa anche per la durata prevista (quattro mesi) che potrebbe portare a una Didattica a distanza da casa per l'intera platea scolastica per tutto il periodo dei lavori poiché quello principale è l'unico accesso all'edificio scolastico.

LEGGI ANCHE Covid, alla scuola De Amicis cinque aule in più

«Se avessero eseguito i lavori anni fa, o anche subito dopo la fine del lockdown, non mi troverei di fronte a un grande dilemma» ammette la dirigente Caggiano. «A luglio, dopo la mia ennesima sollecitazione finalmente ho avuto comunicazione che i lavori da parte di Città Metropolitana che è competente, sarebbero iniziati il primo settembre per la durata di quattro mesi. Luglio e agosto loro erano in ferie: una risposta inaccettabile visto che sono consapevoli dell'emergenza Covid e delle condizioni di sicurezza richieste dal Cts alle scuole». Sulla facciata principale ci sono gli unici ingressi che tra impalcatura e operai impediranno a studenti e personale di accedere in sicurezza. Inoltre contemporaneamente partiranno i lavori in 11 aule al piano terra che necessitano di manutenzione straordinaria e permetteranno alle classi di non essere smembrate. «Aspetterò le ultime comunicazioni del Cts del 29 agosto e ho previsto subito dopo un consiglio d'istituto per parlare con i genitori, dando loro varie opzioni. Non prima di un incontro con impresa e tecnico di Città Metropolitana dove spero che le mie proposte siano accettate». L'idea è di far partire i lavori a rotazione, limitando quindi la promiscuità con gli operai. «Solo così si potrà entrare. Ma è il direttore dei lavori a decidere». Se dirà di no, l'opzione inevitabile sarà iniziare con Didattica a distanza per tutti da casa «ma deciderà il consiglio».



Se invece i lavori scaglionati saranno accettati, per gli studenti nelle aule a pian terreno con tramezzi da abbattere «a nostre spese, poiché Città metropolitana non ha accettato di eseguire questi lavori», gli studenti faranno rotazione con Dad in sincrono (cioè a scuola) fino a quando non saranno in un unico ambiente. Nel frattempo Caggiano attende 500 banchi singoli e 280 sedute innovative. «Ho solo 35 banchi singoli, ne avevo chiesti altri da tre anni: mai ricevuto nulla, e ora li avremo chissà quando, in condizioni davvero complesse. Grande investimento economico è stato poi dedicato al miglioramento digitale della scuola. «Ho acquistato un server più potente e vari dispositivi per soddisfare tutte le richieste di comodato d'uso degli studenti. Da questo anno scolastico abbiamo anche aperto ai diversamente abili che hanno ricevuto cura da docenti e mezzi. Prima non c'era questa accoglienza, che sosterrò con grande impegno».

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli: troppi alunni, al liceo Sannazaro si torna in classe a turno

C'è poi la questione di un secondo cancello di ingresso da via Lieti da cui si accede oltrepassando un primo cancello che per 20 metri è di competenza della Municipalità 3, e da cui si accede al Parco Villa Capriccio. «Improvvisamente hanno cambiato il lucchetto e ora vogliono fare un tavolo tecnico per decidere se possono darci le chiavi. Ci hanno quindi chiuso dentro, mentre prima docenti e molti studenti vi accedevano senza saturare il budello di via Vecchia San Rocco». Caggiano è assai scoraggiata da questo susseguirsi di disagi. «Noi non abbiamo deciso di non aprire, ma va chiarito che l'apertura del liceo è condizionata da altri».

(5-continua)

© RIPRODUZIONE RISERVATA