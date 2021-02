Covid a Napoli, tamponi gratuiti per i conducenti degli scuolabus

Al via domani i tamponi gratuiti per i conducenti degli scuolabus di Napoli. Saranno 148 i tamponi effettuati nell'ambito dell'iniziativa di prevenzione e screening nata dalla sinergia tra il Comune di Napoli e la Federazione medici di base. L'appuntamento è dalle 10 alle 13 presso il polifunzionale Na.gio.ja di Soccavo.

I medici effettuaranno i tamponi al piano terra della struttura in un ambiente dedicato e controllato utilizzando per gli autisti un percorso alternativo in uscita così da evitare assembramenti. L'iniziativa è promossa dagli assessorati alla Salute e al Patrimonio.

