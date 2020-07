Coronavirus a Napoli, tutti a spasso senza mascherine: «Dai negozi agli autobus, nessuno le indossa più»

Dal centro storico alla collina: sono sempre meno le mascherine in città. Nonostante i nuovi contagi da Covid e nonostante le parole del presidente della Regione Vincenzo De Luca, che annuncia una nuova stretta: «Ho pronta un'ordinanza per la chiusura dei negozi dove non solo gli addetti, ma anche i clienti, non usano le mascherine di protezione - ha detto - Non sono preoccupato, sono preoccupatissimo. A settembre, con la ripresa delle scuole, si rischia la ripresa del contagio e a quel punto si dovrà chiudere tutto». Banchine della metro, bus, bar, locali, negozi dello shopping: l'uso del dispositivo di protezione a Napoli è sempre più sporadico anche negli ambienti chiusi e per i turisti - in maggioranza italiani - che in queste settimane tornano a ripopolare Decumani e dintorni e a rivitalizzarne gli affari. Non tutti passeggiano e consumano a viso scoperto, ma la prevenzione è decisamente calata. Come se non bastasse, ieri, causa assenza di mascherina, si è scatenata la violenza a bordo di un bus Anm.

LEGGI ANCHE Virus, salgono i contagi: Rt vicino a 1 in Campania

Per pubblici esercizi o cittadini, la decrescita della prevenzione è un dato di fatto. Nelle ore della movida la mascherina è un ricordo in tutti i quartieri. Ma capita anche, come ieri mattina, di osservare tre bus di linea che passano di fila in piazza Dante senza che nessuno degli autisti abbia naso e bocca protetti. E nel pomeriggio di ieri, in via Santa Teresa è capitato un grave episodio di violenza a bordo di un 604 diretto in piazza Dante. Un utente senza mascherina, invitato a scendere dal bus, ne ha fracassato la porta. «Alla fermata dopo il Ponte della Sanità - racconta l'autista Anna Catena - è salito un uomo senza mascherina, credo napoletano. I passeggeri si sono lamentati. In un primo momento l'uomo sprovvisto della mascherina ha fatto finta di niente, poi sono intervenuta a dirgli di scendere dal bus. Mentre ripartivo, l'uomo ha provato a risalire senza riuscirci e poi ha sferrato un calcio fortissimo contro il vetro delle porte centrali, e lo ha frantumato». «Il conducente - ricorda Adolfo Vallini dell'Usb - è tenuto a segnalare il mancato rispetto delle norme, ma può solo limitarsi a far scendere il passeggero reticente oppure, qualora questi voglia rimanere a bordo, a chiamare le forze dell'ordine». Il secondo episodio di intemperanza a bordo di un bus dell'Anm si è invece verificato a Casalnuovo dove il mezzo pubblico è stato preso a calci e sassate da due giovani che così hanno reagito alla richiesta dell'autista di indossare la mascherina a bordo. Il fatto è avvenuto su un pullman della linea 669, che collega piazza Garibaldi con Casalnuovo. «Eav e le altre aziende di trasporto regionale - ha aggiunto De Luca alla consegna del primo treno Rock di Trenitalia - devono seguire l'esempio di Trenitalia, e bloccare i mezzi dove ci sono passeggeri senza mascherina. Bisogna indicarli all'indignazione pubblica: sono cafoni incivili, che mettono a rischio la salute degli altri».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

In piazza Medaglie d'Oro le mascherine si contano sulle dita di una mano. Seduti ai giardinetti della metro c'è un gruppo di anziani amici, tutti a bocca scoperta. «Ho torto io - ammette- Dovrei indossare la mascherina anche all'aperto». «Stamattina dovevo comprare il pane, ma avevo dimenticato il dpi - aggiunge- I negozianti temono le multe. Per fortuna è passata mia nipote e me l'ha prestata». Nei bar di zona si notano poche mascherine. In uno di questi esercizi, nessuno dei sei presenti - tra dipendenti e clienti - la indossa. Lo stesso succede in via Toledo, nei negozi dello shopping e in alcune grandi catene di abbigliamento. In metro le abitudini non cambiano. Se all'interno del vagone le norme sono rispettate, sulla banchina di Dante, verso ora di pranzo, si trovano diverse comitive di turisti (stranieri o del Nord Italia) senza mascherina. Giovani senza presidio anche in piazza Bellini, in pieno giorno. Il titolare del Caffè dell'Epoca,, invita i clienti che hanno tolto il dpi a uscire dal negozio: «Poco fa ho avuto una discussione con ragazzi senza mascherina all'interno - spiega - Ho assunto 2 buttafuori per la sera, quando la situazione qui diventa quasi ingestibile. Il personale indossa il dpi, ma la mentalità dei clienti deve cambiare altrimenti per noi è difficile far rispettare le regole». In strada si incontrano anche cittadini scrupolosi nella lotta al virus, comeche ha visiera di plexiglass, occhiali da sole e mascherina nera. «Mi dà fastidio che molti non indossino il dpi - racconta in piazza Carità - La mascherina ormai fa parte di me. Ha cambiato il mio look. Sarà così almeno fino al vaccino».