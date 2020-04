Coronavirus a Napoli, il caos solidarietà: tutti distribuiscono tutto

La lotta della solidarietà. Il fronte della consegna del cibo ai bisognosi è diviso: da un lato Palazzo San Giacomo, che il mese scorso ha istituito il Fondo comunale di solidarietà e dal 31 marzo ha trasformato il padiglione 6 della Mostra d'Oltremare in un punto di stoccaggio e distribuzione. Dall'altro lato le Municipalità, che gestiscono le spese solidali attraverso le donazioni ricevute dalle associazioni territoriali. Nel mezzo, i consiglieri comunali dell'opposizione che denunciano «la disorganizzazione della distribuzione». La spesa solidale si è trasformata in un tutti contro tutti, in un puzzle pieno di contrasti.



La «scarsità di prodotti rimasti» è raccontata dalla stessa Protezione Civile all'opera in queste ore alla Mostra: «Siamo andati avanti con la media di 250 spese al giorno ma abbiamo preparato 20 pacchi da stamattina - ha detto ieri uno dei lavoratori - Mancano da diversi giorni tonno, scatolame di legumi vari, olio di semi di oliva, farina, sale, zucchero, passate, biscotti e merendine. Le 15 associazioni di volontari della Protezione Civile che si riforniscono alla Mostra hanno grosse difficoltà di approvvigionamento, e molti volontari non sono abituati a lavorare nell'emergenza. Si è creato un netto contrasto tra Municipalità e Napoliservizi, i cui mezzi spesso tornano senza carico in viale Kennedy, perché le associazioni dei parlamentini arrivano prima nei supermercati e si prendono i cibi. Se ci arriva merce dalle grandi catene di distribuzione possiamo continuare per un'altra settimana, oppure siamo fermi. Diamo lo zucchero in bustine». Di fatto le consegne delle Municipalità stanno anticipando quelle del Comune. Nel caos solidale, in qualche caso, è capitato che una famiglia ricevesse 2 volte il pacco spesa.«Si dovrà valutare la chiusura del padiglione - dice il consigliere comunale Diego Venanzoni - Le donazioni sono quasi a zero e le poche buste rimaste mancano di beni primari. Chiediamo a tutti più trasparenza su donazioni e gestione delle derrate». Il Comune si difende: «Abbiamo ricevuto da poco l'ultimo carico - spiega l'Assessore comunale alle Attività Produttive Rosa Galiero - Dal 6 aprile sono state messe fuori più di 800 consegne alle associazioni. I nostri camion partono per tutta la città e stiamo facendo appelli continui per avere in dotazione nuove derrate. Non capisco il motivo di questi attacchi». Alle polemiche si aggiunge il giallo dell'ortofrutta. Coldiretti Campania ha donato «alla Mostra 11 tonnellate di ortofrutta a fine marzo». 800 consegne per smistare 11 tonnellate. «A inizio mese abbiamo destinato grandi quantitativi di ortofrutta alla Caritas, alla Comunità di Sant'Egidio, alla Tenda in Sanità - continua il dipendente della Protezione Civile - Abbiamo avuto difficoltà a smaltire quei prodotti deperibili, ma abbiamo consegnato tutto, grazie anche al gran lavoro della Galiero. Noi però abbiamo gettato via della rucola». «Il piano è stato gestito male - dichiara il consigliere comunale Marco Nonno - Qualcosa è stato buttato. A Pianura ho consegnato 400 spese e ho visto pochi camioncini della Protezione Civile. Devo dire però che con i buoni da 300 euro il Comune ha fatto un buon lavoro, distribuendoli velocemente ai supermercati. Su questo faccio i complimenti a Buonanno e Galiero»., giorno in cui il Comune ha convocato i presidenti delle Municipalità in videoconferenza sull'«accentramento delle derrate alla Mostra», riunione che ha prodotto una fumata grigia. «Galiero e Buonanno proposero di organizzare un centro unico - racconta Francesco De Giovanni, presidente della Municipalità I - ma noi non avevamo i mezzi. Abbiamo continuato a produrre le spese sul territorio, raccogliendo 35mila euro e distribuendo circa 700 pacchi dal 30 marzo. I benestanti di Chiaia hanno donato 35mila euro attraverso l'associazione Lilliput: dove i ceti sono più distanziati la solidarietà ha funzionato». La divisione sulla carità sociale ripropone su scala cittadina le divergenze tra Governo e Regioni. «Non abbiamo mai ritirato nulla alla Mostra - dice Francesco Chirico, presidente della II Municipalità - Siamo partiti con la rete di solidarietà 10 giorni prima del Comune, coinvolgendo associazioni e parrocchie. Il Comune avrebbe dovuto affidarsi a noi. Invece ci hanno detto passateci i nominativi e ci pensiamo noi. Accettando, avremmo rallentato le consegne. Si sarebbe perso tempo a trasferire enormi elenchi di nominativi e codici fiscali e a verificare se avessero già avuto un sostentamento. Con 27mila euro donati abbiamo distribuito 1.143 spese a 1.011 famiglie attraverso varie associazioni, tra cui Sgarrupato e Jmv».