Tutti uniti per uno scopo comune, battere il coronavirus. E allora anche la polizia metropolitana di Napoli ha deciso di dare il suo contributo alle associazioni locali in questo momento di grande difficoltà. «La condivisione delle azioni è certamente una ulteriore opportunità per superare le difficoltà dell'attuale contesto sociale e sanitario. Pertanto, la Città Metropolitana di Napoli, ad implementazione e compatibilmente con la mission istituzionale, della sua Polizia Metropolitana, nonché e nell'ambito degli interventi volti al contenimento del contagio da Covid-19, già attivati sul territorio, ha deciso di fornire il proprio supporto operativo, opportunamente e preventivamente concordato, con le Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato, regolarmente costituite, impegnate nelle attività per l'aiuto alimentare o farmaceutico. Il supporto, mediante servizio di instradamento/viabilità e quanto altro plausibilmente possibile, potrà essere richiesto e concordato con gli Uffici del Corpo di Polizia Metropolitana». È la nota diffusa dall'amminstrazione della città metropolitana di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA