Coronavirus, Gori sospende l'accesso al pubblico in tutti gli sportelli sul territorio

Come ulteriore misura di prevenzione della diffusione dei contagi e in osservanza alle raccomandazioni e prescrizioni delle autorità competenti, Gori comunica la chiusura al pubblico di tutti i punti di contatto presenti sul territorio (Torre del Greco, Nocera Inferiore, Pomigliano d’Arco, Castellammare di Stabia, Piano di Sorrento e Anacapri) fino al superamento dell’emergenza sanitaria in corso.



«Per facilitare anche gli utenti che non utilizzano agevolmente i canali a distanza - recita una nota - è stato attivato un ulteriore servizio per l’esecuzione di pratiche commerciali: in prossimità dell’accesso a ogni sportello sarà possibile prelevare e compilare un modulo di richiesta di contatto telefonico, da depositare poi in un apposito contenitore chiuso. Il personale Gori provvederà a contattare direttamente il cliente per la lavorazione delle pratiche». © RIPRODUZIONE RISERVATA