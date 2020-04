LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In questo momento di emergenza nazionale è fondamentale il ruolo dei commercialisti e degli esperti contabili per dare certezze e un futuro alle imprese con l’obiettivo di proporre un vero e proprio ‘Piano Marshall’ per rilanciare l’economia».Lo ha affermato Antonio, presidente dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord, in vista dell’incontro “Il ruolo delle istituzioni professionali all’epoca dell’emergenza Covid19” che si terrà venerdì 3 aprile dalle 16,30 alle 18 sulla piattaforma digitale Zoom Webinar.«Quello che succederà dopo che usciremo dall’emergenza contagi sarà sicuramente un momento delicato per l’economia globale - ha aggiunto Tuccillo - e noi come categoria dobbiamo essere pronti a gestire la crisi e a salvaguardare gli interessi dell’imprenditoria e dei singoli cittadini. Bisognerà che tutta la nostra categoria faccia squadra per attuare un valido piano per evitare il collasso del sistema impresa. All’evento online che sarà possibile seguire sui profili ufficiali dell’Odcec Napoli Nord Facebook e Youtube - ha sottolineato Francesco(membro della Commissione Internazionalizzazione dell’Ordine di Napoli Nord e consulente economico nell’Emirato di Dubai) che introdurrà e modererà l’incontro - parteciperanno, tra gli altri, Walter Anedda (presidente della Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti), Achille Coppola (segretario nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili italiani), Raffaele Marcello (consigliere nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili italiani delegato area revisione legale), Gennaro Ciaramella (delegato della Cnpadc)».«Il nostro intento - ha spiegato Sandro, segretario dell’Odcec Napoli Nord - è quello di trovare un unico fronte comune per contrastare l’imminente crisi economica. Anche il nostro settore è in crisi e solo se si fa fronte comune potremo mettere in campo una valida strategia».