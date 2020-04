Coronavirus in Campania, imprese e professionisti in pressing sulla Regione: «Test e app per ripartire»

Chiusi in casa per due mesi, con saracinesche dei negozi abbassate e cancelli delle fabbriche chiusi, i rappresentanti delle categorie sociali e produttive hanno voglia di ripartire.

La priorità resta la sicurezza sanitaria, ma Napoli appare già in condizione di poter rimettere in moto il suo motore. Sempre più diffusa la consapevolezza che il vero fattore di svolta si chiama lavoro. In modalità smart o meno, è il lavoro a muovere l'economia.



«Stiamo uscendo da questa emergenza a testa alta contro qualunque perplessità o previsione catastrofica - premette, presidente degli industriali napoletani - Non vorremmo trovarci a dover gestire un'emergenza economica peggiore di quella sanitaria e quindi siamo fiduciosi che dal lavoro della task force del Governo emergano modalità univoche per poter rimettere in moto le attività produttive».

Da parte degli imprenditori c'è, quindi, la massima disponibilità a ripartire ovviamente «con le misure di sicurezza che verranno condivise, da perfezionare assicurando una più esaustiva copertura per tutti i nodi che attengono alla sicurezza delle prestazioni». Grassi chiede alle istituzioni «metodi di tracciabilità e diagnosi preventiva certificati: che si tratti di test seriologici o di un'App traccia-contagi non abbiamo nessuna preclusione». Sulla stessa scia della predisposizione al rilancio anche i commercianti. Bastano regole chiare e condivise, è il messaggio. Per il direttore generale di Confcommercio Campania Pasquale Russo ci sono 30mila imprese che attendono un confronto serio per poter organizzare la fase due «consapevoli che non tutto potrà riaprire immediatamente: i settori dei servizi possono aprire subito, per i negozi si può però pensare alle procedure specifiche da seguire così come i balneari devono essere messi nelle condizioni di farsi trovare pronti».



Dal mondo sindacale si predica cautela. Vicino al termine «ripresa», segretario generale Cisl Napoli, aggiunge l'aggettivo «graduale». Il protocollo sulla sicurezza andrà applicato in maniera chiara e rigida, è la premessa. «Quindi utilizzo delle mascherine, dei guanti e di tutto ciò che serve a proteggere chi riprende a lavorare e frequentare uffici, fabbriche, trasporti pubblici - spiega il leader sindacale - Non possiamo permetterci ulteriori situazioni emergenziali con un'economia povera come la nostra e che risentirà gli effetti di questo lungo lockdown per molto tempo, a cominciare dal comparto del turismo oltre che di molte attività produttive. Abbiamo l'obbligo di superare questa fase così delicata con provvedimenti di sostegno per le famiglie, le imprese e le libere professioni per scongiurare un tracollo e uno shock finanziario dal quale non usciremo presto».Già rivolti all'azione pragmatica i liberi professionisti., presidente dell'Ordine dei commercialisti, si dice convinto che i napoletani siano pronti ad affrontare la fase due: «C'è voglia di ripartire e lo si deve fare considerando che il problema sanitario non è ancora risolto. Dovremo convivere per i prossimi mesi abituandoci ad un diverso stile di vita, ma si deve ripartire». Quando? Il 4 maggio? «Prima lo facciamo e prima evitiamo il disastro economico». L'assunto da tener presente in economia è che «il fattore tempo è vitale», perderne ancora significherebbe aggravare i bilanci societari, ridurre i posti di lavoro e subire la concorrenza di chi invece sarà già ripartito. C'è anche il mondo della movida, dell'effimero che però macina fatturato e resterà bloccato chissà per quanto tempo. «Oggi più che mai immagino il ritorno delle vere connessioni umane, attraverso tutte le attività di intrattenimento: noi 50mila lavoratori dello spettacolo produciamo 4 miliardi di euro - commenta il manager di eventi Gio Setola - Tra questi pr, organizzatori, direttori artistici, creativi, addetti alla sicurezza, agenzie: è ovvio che tutto si ha in testa con questo dramma fuorché andare a ballare con le mascherine a metri di distanza, ma a questo punto mi auguro che ripartiremo a luglio e sfrutteremo il turismo nazionale per valorizzare il nostro Paese, il più bello del mondo». Torneremo a fare festa, è l'auspicio di chi organizzandola ci vive. Non subito, con cautela, ma la ripartenza a Napoli ci sarà a breve: vanno soltanto valutati tempi e caratteristiche.