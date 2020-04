Coronavirus, gli autisti del Policlinico Federico II si offrono volontari per sanificare gratuitamente i viali del complesso federiciano

Al Policlinico Federico II l’emergenza Corononavirus si combatte grazie allo sforzo di tutti, non solo del personale sanitario, ma anche di quello tecnico e amministrativo.



Gli autisti interinali assegnati alla PO Mobilità e alla PO Autoparco dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, guidate rispettivamente dal dott. Raffaele De Pascale e dal dott. Raffaele Sarnataro, a titolo del tutto gratuito e fuori dall’orario di servizio, si sono offerti volontari per operare, mercoledì 15 aprile a partire dalle ore 21.00, una completa sanificazione di tutti i viali principali e laterali del

Policlinico Federiciano.



La sanificazione avverrà con l’utilizzo di una trattrice agricola con atomizzatore, omologata per percorso stradale, e di un disinfettante appositamente indicato nel settore della sanità pubblica. © RIPRODUZIONE RISERVATA