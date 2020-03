Coronavirus, bufera social su Striscia la notizia dopo il servizio sulla «figuraccia di Paolo Ascierto»

LEGGI ANCHE

#iostoconAscierto perché se a Bergamo avessero trovato un possibile argine al #COVID19 prima di Napoli senza averlo condiviso pubblicamente sarebbe davvero un evento gravissimo — ❤☀️Anny☀️❤ (@leonessa1864) March 18, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La disputa tra il dottore il collegariguardo la scoperta dell’efficacia del farmaco anti-artrite nella cura della polmonite causata dal Covid-19 , andata in onda durante la puntata di martedì della trasmissione, ha alimentato una grossa polemica andati avanti per tutta la giornata di ieri. Infatti, a molti non è piaciuta la reazione stizzita del responsabile di, quando la conduttrice,, ha attribuito al team dell', guidato da Ascierto, l’intuizione di utilizzare il Tocilizumab per arginare i danni ai polmoni prodotti dal nuovo coronavirus. Galli si era affrettato a correggere la giornalista di Rai 3, sostenendo che a quel risultato erano giunti prima i medici cinesi e poi diverse strutture sanitarie lombarde e che era da provinciali volersi appropriare di quella scoperta. E Ascierto si era limitato a chiarire che il loro merito era di aver sviluppato il protocollo da presentare all’Aifa per ricevere l’ok alla sperimentazione, peraltro arrivato proprio nella giornata di martedì.Un dibattito che poi si è subito trasferito sui social network e già ieri mattina c’era chi, indignato per quello che aveva visto in tv la sera precedente, lanciava un hashtag a sostegno del medico napoletano: «non so se qualcuno ha già creato un hashtag del genere, ma mi piacerebbe che in ogni caso diventasse virale – scriveva su Facebook, attore e operatore socio sanitario –. C'è gente che proprio non vuole che Napoli , la Campania, il Sud tutto possano essere esportatori di genialità e sapienza. Fiero di essere napoletano, fiero di essere brigante contro chi vuole depauperare e depredare la nostra terra di ori e di allori».Ma l’invito di Rovani era raccolto da pochi utenti e l’argomento non sfondava finché in serata non esplodeva un’altra bomba:si occupava del confronto-scontro tra i due medici, titolando “La f”. E a quel punto erano in tanti a contestare il tg satirico di Canale 5 , sfogando sui social la propria indignazione e contrassegnandola con l’hashtag. In poche ore, da Twitter a Facebook, dove addirittura veniva creato un gruppo, erano centinaia i post con cui le persone, anche personaggi famosi, si schieravano dalla parte del medico napoletano.«Giù le mani da Paolo Ascierto – scriveva–. Ma che interessi vi ha toccato che avete deciso di distruggerlo?». E il post Facebook veniva condiviso dall’attore, mentre la giornalista Rai,commentava: «Se la terapia era così conosciuta ci dovrebbero spiegare perché hanno aspettato di vedere morire tanti loro concittadini prima di utilizzare un farmaco che qui a Napoli da subito hanno cominciato a sperimentare». E poi c’era un messaggio rivolto direttamente al medico dell’ ospedale Sacco che in tanti copiavano e incollavano sulle diverse bacheche: «Caro Dott. Galli, se fosse vero che agià usavate il farmaco e non avete condiviso la "scoperta" con la comunità medico-scientifica, sarebbe di una gravità inaudita. Protocollo, approvato dall'AIFA, porta la firma di medici e ricercatori napoletani. Medici e ricercatori che hanno comunicato a tutti la notizia facendo la cosa più normale per chi vive questa professione come una missione. Caro Dottor Galli, questa si chiama pochezza».i toni erano abbastanza duri: «Caro Medico Oncologo e Ricercatore, da infermiere sono orgoglioso del tuo lavoro,ti ha già posizionato nella top ten degli dei viventi – scriveva Cris –, non li pensare a ‘sti barboni invidiosi che non apprezzano l'importanza dell'aiuto e della solidarietà». Ed Eros non era da meno: «Come fai a parlare dopo che hai 1000 morti sulla coscienza caro Galli? Sono disgustato da come si cerchi di denigrare un luminare solo perché napoletano. Senza nemmeno permettere di replicare». E poi c’era Emy che motivava la sua scelta con un’ipotesi inquietante: «perché se a Bergamo avessero trovato un possibile argine alprima di Napoli senza averlo condiviso pubblicamente, sarebbe davvero un evento gravissimo».